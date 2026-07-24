El Campeonato de España de pista contará con una prueba de esprint inclusivo por equipos

Archivo - El equipo español formado por Pablo Jaramillo, Alfonso Cabello y Ricardo Ten durante los Juegos Paralímpicos de París 2024 - GORKA LEIZA - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato de España de ciclismo en pista élite, Sub-23 y paralímpico, que se celebrará este fin de semana en el Velódromo Luis Puig de Valencia, contará con una prueba de esprint inclusivo por equipos, en la que deportistas con y sin discapacidad formarán parte del mismo equipo.

Con la creación de esta nueva prueba del campeonato, que se celebra desde años de manera conjunta, la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) busca trasladar la inclusión "no solo al evento, sino también a la propia competición". De esta manera, el esprint inclusivo por equipos permitirá ver en acción a la vez a ciclistas con y sin discapacidad, lanzando "un mensaje claro sobre el valor del deporte como herramienta de integración, convivencia y progreso".

La iniciativa, impulsada en coordinación con el área técnica de pista de la RFEC, nace con el objetivo de avanzar en la convivencia competitiva entre ciclistas con y sin discapacidad y de mostrar "cómo la inclusión puede convertirse en una experiencia deportiva compartida, real y visible". En esta primera edición,la prueba tendrá un carácter promocional y de impulso a la inclusión, por lo que contará con podio, aunque todavía no constituirá un Campeonato de España oficial.

La prueba supone además una acción concreta dentro del compromiso adquirido por la RFEC tras su adhesión a la Alianza por el Deporte Inclusivo de la Fundación Sanitas, formalizada a comienzos de este año.

Para favorecer la participación, las federaciones autonómicas tendrán dos fórmulas distintas. En la primera de ellas, cada equipo estará integrado por un ciclista paralímpico de las clases MC4 o MC5 y dos ciclistas femeninas de categoría Élite o Sub23. La segunda opción permitirá formar equipo con un o una ciclista paralímpico/a de las clases MC1, MC2, MC3, WC1, WC2, WC3, WC4 o WC5, una ciclista femenina Élite o Sub23 y un ciclista masculino Élite o Sub23. Cada federación autonómica o equipo podrá inscribir un máximo de una formación para esta prueba.