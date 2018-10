Castroviejo busca la medalla en la crono del Mundial de Innsbruck

Actualizado 26/09/2018 11:17:43 CET

El ciclista español Jonathan Castroviejo, del equipo Sky, peleará este miércoles por conseguir una medalla en la prueba de contrarreloj del Mundial de Innsbruck (Austria) después de llegar avalado por sus buenos resultados esta temporada y por el bronce que conquistó hace dos años en Doha (Catar).

El de Getxo, a los 31 años, es uno de los candidatos a subir al cajón este miércoles en una prueba que comienza a partir de las 14.10 horas sobre un recorrido exigente (52,5 kilómetros) y con dos ascensiones que superan el 10% de desnivel en algunos puntos.

"Tantos kilómetros de contrarreloj se van a hacer muy duros y será clave lo fresco que llegue cada corredor al puerto. Es una crono muy completa, con mucha variedad. La primera zona es para rodadores puros, pero llegado el kilómetro 30 tenemos un cambio drástico con la ascensión, para pasar a una bajada muy rápida hasta Innsbruck", explicó el seleccionador Javier Mínguez en 'rfec.com'.

El ciclista vizcaíno se ha consolidado este 2018 como uno de los grandes especialistas en la lucha contra el reloj. En el Europeo de Glasgow, sobre un recorrido bien diferente al que encontrará en Austria, finalizó segundo a tan solo seis décimas de la gloria, que fue para Victor Campenaerts, mientras que semanas antes se proclamó una vez más como el mejor de España de la modalidad.

Sin embargo, la empresa no será fácil para Castroviejo, que tendrá que lidiar con dos de los grandes favoritos: el holandés Tom Dumoulin, que defiende el maillot arco iris, y el australiano Rohan Dennis, un gran especialista en la lucha contra el crono como demostró en la Vuelta, pero que aún no tiene ningún metal individual en esta especialidad. A favor del español será que será el antepenúltimo en salir (15.37), tras estos dos favoritos, y conocerá muchas de las referencias de otros rivales.

Tras ellos, un numeroso grupo de ciclistas de muy diversas características, entre los que se encuentran el polaco Michael Kwiatkowski, el luxemburgués Bob Jungels, Schachmann, el propio Campenaerts, el suizo Stefan Kung o el alemán Tony Martin, cuatro veces campeón del mundo, que buscarán romper el favoritismo del holandés y el australiano.

Junto a Castroviejo competirá Marc Soler (14.49 horas), que ha protagonizado notables actuaciones esta temporada. Fue quinto en la crono de la Vuelta a Andalucía; segundo en la de París-Niza -carrera en la que obtuvo el triunfo en la general-; y obtuvo una sensacional novena plaza en la prueba cronometrada del Tour de Francia.

MAVI GARCÍA, 30º EN LA CRONO FEMENINA.

Por su parte, este martes se estrenó en el Mundial la española Mavi García, única representante nacional en la crono femeninia. La campeona ed España de la disciplina logró el trigésimo mejor registro en línea de meta con un tiempo de 38 minutos y 33 segundos, a algo más de cuatro minutos de la holandesa Annemiek Van Vleuten, vencedora de la prueba por delante de sus compatriotas Anne Van der Breggen y Ellen Van Dijk.

"Quizá no he conseguido el resultado que deseaba, pero me he sentido bien. Todavía me falta saber exprimirme en este tipo de pruebas y más horas de entrenamiento con la cabra", indicó la corredora balear del Movistar Team en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).