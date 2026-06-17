Chris Froome, nuevo embajador ciclista internacional de Skoda

Archivo - El exciclista británico Chris Froome en una imagen de archivo - David Stockman/BELGA/dpa - Archivo

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca de automóviles Skoda Auto ha anunciado este miércoles el nombramiento del británico Chris Froome como nuevo embajador internacional de la marca en el ámbito del ciclismo, una colaboración que reforzará la presencia de la firma checa en algunas de las principales competiciones del calendario.

El exciclista y ganador de cuatro ediciones del Tour de Francia participará en distintas iniciativas y eventos impulsados por la compañía a lo largo del año, entre ellos actividades vinculadas al próximo Tour de Francia, además de otras citas como La Vuelta, el Tour de France Femmes avec Zwift y pruebas locales en distintos puntos de Europa.

La primera aparición pública de Froome en este nuevo papel se producirá el próximo 23 de junio durante el estreno mundial del nuevo Skoda Peaq eléctrico.

La compañía destacó la trayectoria del británico, uno de los corredores más laureados del ciclismo moderno y primer ciclista en más de tres décadas en conquistar las tres Grandes Vueltas en un periodo de doce meses, enlazando el Tour de Francia 2017, La Vuelta 2017 y el Giro de Italia 2018. Además, cuenta con dos medallas de bronce olímpicas en contrarreloj.

Según señaló Skoda, este acuerdo reafirma su apuesta histórica por el ciclismo, uno de los ejes principales de su estrategia de patrocinio y un deporte al que lleva vinculada desde hace más de dos décadas al máximo nivel profesional.