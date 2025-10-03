Cian Uijtdebroeks ficha por el Movistar Team hasta 2029

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven ciclista belga Cian Uijtdebroeks se ha convertido este viernes en nuevo corredor del Movistar Team para las próximas tres temporadas, hasta 2029, tras haber militado las dos últimas temporadas en las filas del Visma|Lease a Bike.

"Considerado una de las mayores promesas del pelotón internacional, Uijtdebroeks se dio a conocer con su victoria en el Tour del Porvenir de 2022. En 2023 finalizó segundo en la clasificación de los jóvenes en La Vuelta a España y en 2024 refrendó su progresión como portador del 'maillot' blanco del mejor joven en el Giro de Italia. Esta temporada triunfó de forma incontestable en el Tour de l'Ain", anunció el equipo, que incorpora a "un corredor con un gran potencial en las pruebas por etapas".

Por su parte, el mánager general del Movistar Team, Eusebio Unzué, señaló que "es un orgullo apostar por jóvenes con la ambición y el talento de Cian". "Tiene una gran capacidad para ilusionar. Atesora una gran trayectoria y nos sentimos afortunados de que nos haya considerado el equipo ideal para dar continuidad a su prometedora carrera profesional", subrayó.

Por su parte, el ciclista belga confirmó que el Movistar Team "es un equipo donde el aspecto humano realmente importa". "Estoy muy ilusionado por convertirme en parte de su familia. Será un honor defender los colores del equipo de ciclismo más emblemático de España. Espero poder contribuir y desempeñar mi papel en las futuras victorias del equipo", comentó.

"Me encuentro ahora en un punto de mi carrera en el que mi desarrollo como corredor de clasificación general en grandes vueltas se ha vuelto esencial. Estoy convencido de que Movistar Team puede ayudarme a crecer en esta disciplina y alcanzar grandes resultados", sentenció Uijtdebroeks.