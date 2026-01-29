La Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 contará con todos los equipos españoles

Archivo - Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) y Julen Arriolabengoa (Caja Rural-Seguros RGA) estuvieron en la escapada de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025 - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Clásica Jaén Paraíso Interior contará en su quinta edición, que se disputará el lunes 16 de febrero con salida y llegada en Úbeda, con la presencia de todos los equipos profesionales españoles, además de la selección española Sub-23, según informó este miércoles la organización de la prueba.

Movistar Team, Burgos Burpellet BH, Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi y Equipo Kern Pharma formarán parte del pelotón nacional en una carrera que volverá a tener como escenario los Caminos de Olivos de la provincia jienense, junto a equipos internacionales como UAE Team Emirates, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Bahrain Victorious, Soudal-Quick Step y Q36.5.

De los conjuntos españoles participantes, Movistar Team es el único que sabe lo que es ganar la prueba, tras la victoria lograda en la edición de 2024 con Oier Lazkano. El Equipo Kern Pharma fue uno de los protagonistas el pasado año al subir al podio, mientras que Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel-Euskadi y Burgos Burpellet BH han tenido presencia destacada en anteriores ediciones.

La selección española Sub-23 volverá a tomar parte en la carrera tras su debut la pasada temporada, cuando varios de sus corredores formaron parte de las acciones decisivas, en una nueva oportunidad para que los jóvenes talentos nacionales compitan al máximo nivel en un recorrido exigente.

La Clásica Jaén Paraíso Interior, patrocinada por la Diputación de Jaén, nació en 2022 con un trazado que combina asfalto y tramos de 'sterrato' a través de los Caminos de Olivos, con Úbeda, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como centro neurálgico de la prueba.

El evento se completará durante el fin de semana con la celebración de la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior el sábado 14 de febrero y la Copa de las Naciones UCI juvenil femenina el domingo 15, que servirán como antesala a la prueba profesional.