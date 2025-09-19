Contador y Luis León Sánchez, cartel este sábado de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador 2025

Los exciclistas Alberto Contador y Luis León Sánchez serán el cartel este sábado de la TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador 2025 en Oliva (Valencia). - GRAN FONDO ALBERTO CONTADOR

La marcha, en la que participan más de 2.000 ciclistas, consta de 138 kilómetros y 2.395 metros de desnivel positivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas Alberto Contador y Luis León Sánchez encabezan el cartel de la decimocuarta edición de la marcha cicloturista TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador, que se celebra este sábado (8:00 horas) desde el Hotel Oliva Nova Beach&Golf Resort de Oliva (Valencia) y en la que más de 2.000 ciclistas deberán completar sus 138 kilómetros.

Alberto Contador encabezará el pelotón de aficionados, junto al invitado de esta edición, Luis León Sánchez, según anunciaron este viernes en la presentación oficial en el Hotel Oliva Nova Beach&Golf Resort.

"Hemos logrado tener el equilibrio perfecto para una única sola marcha, buenos puertos, que se pueden subir bien y cada uno a su ritmo y que tienen recorrido para poder apretarse o rodar tranquilos. Al final son 138 kilómetros y es importante comer y saber regularse para llegar felices a la línea de meta", comentó Contador.

Además, para el exciclista de Pinto, ganador de siete 'grandes' -dos Giros, dos Tours y tres Vueltas a España- es muy especial contar este año con Luis León Sánchez. "No se lo pensó cuando le llamé, tenía más compromisos, pero ha querido acompañarnos. Hemos sido compañeros de equipo y ha significado mucho en mi carrera profesional", expresó el madrileño.

Para Luis León Sánchez, estar en Oliva aquí con Contador es volver a recordar viejos tiempos. "Ha sido siempre un ejemplo de lucha y fortaleza mental y ha servido de ejemplo para muchos jóvenes. Estamos aquí para disfrutar y compartir con el resto de participantes una mañana de puro ciclismo", aseguró.

Tras la aceptación de los participantes en las ediciones anteriores, este 2025 se mantiene el mismo trazado, aunque se ha realizado un pequeño ajuste en una zona del recorrido para evitar unas curvas peligrosas y así garantizar la máxima seguridad a los corredores. Estos deberán ascender los puertos del Coll de Rates, Sa Creueta y Vall d'Ebo.

En la presentación también ha estado presente el director general de Deportes de la Comunidad Valenciana, Luis Cervera, que ha querido resaltar la importancia de "apoyar este evento porque es referente en el calendario cicloturista y posiciona a la Comunidad Valenciana como un lugar en el que el ciclismo y el turismo va unido".

Desde el ayuntamiento de Oliva han agradecido a Alberto Contador y a toda la organización, que la prueba se haya consolidado en la población porque es un "evento muy especial" que esperan todos los años "con mucha ilusión", ha declarado el concejal de Deportes de la localidad valenciana, Joan Mascarell.

Los participantes tendrán hasta las 13:47 horas para cruzar la línea de llegada para colgarse la medalla de 'finishers' y celebrar el final de fiesta que les recordará que formaron parte de la XIV TotalEnergies Gran Fondo Alberto Contador.