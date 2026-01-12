La Copa del Mundo de Ciclocross en Benidorm contará con música, la barbería de Alpecin y la Zona Siroko

Archivo - Imagen de la Zona Expo de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2025. - JUAN ANTONIO HIGUERAS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El recinto de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026 contará con cinco 'Fan Zones'; cuatro de ellas estarán en el Parque de Foietes, y ofrecerán servicios de restauración para todos los espectadores mientras que la quinta, la Zona Siroko, estará en la zona forestal del Moralet y será una auténtica fiesta con pantallas gigantes, barras y la actuación a partir de las 12h del DJ Juanote Power.

Además, también habrá música en directo, que estará presente en la Zona VIP, con la actuación del DJ José Rodríguez, y en el nuevo arenero situado junto a la Zona Expo, será el DJ Javi Lara y la banda de rock granadina Nutrius quienes ponga la nota musical.

La Zona Expo será otro punto de interés para los espectadores de la Copa del Mundo ya que podrán encontrar los 'stands' de marcas del mundo de la bicicleta como Siroko, 226ERS, Ekoi ó Q36.5, entre muchas otras, así como una de las grandes novedades de este año: la barbería de Alpecin.

La marca de champús con cafeína, ilustre en el mundo del ciclismo por patrocinar al equipo de Mathieu van der Poel, traerá a la capital turística alicantina su famosa 'barbershop', en la cual cortará el pelo a aficionados y VIPs como el exciclista Luis León Sánchez o el pintor Miguel Soro.

En la edición 2026 de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca habrá tres tipos de entradas para adultos: la general, que costará 23 euros hasta fin de existencias; la VIP, con comida, bebida y ubicación privilegiada; y la Super VIP, que incluye productos 'gourmet' y aparcamiento junto al circuito.

Los menores de entre 7 y 14 años pagarán entrada para las zonas VIP y Super VIP, mientras que para todos los menores de 14 años que quieran acceder la zona general y los niños de hasta 7 años que quieran entrar acompañados de un adulto a las zonas VIP y Super VIP se ha habilitado una entrada Infantil de sólo 2 euros cuya recaudación será donada íntegramente a asociaciones benéficas de Benidorm y su entorno.

Desde este lunes, los trabajos para convertir los parques de Foietes y El Moralet en un circuito de primer nivel capaz de acoger una de las mejores carreras de ciclocross del mundo encaran su recta final para las carreras de este domingo.