Enric Mas: "Puedo ganar y estamos aquí para ganar esta Vuelta"

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) ha asegurado este viernes, a un día del inicio de La Vuelta 2021, que cree poder ganar la ronda española y que el objetivo del equipo, que corre en casa, es apostar por el triunfo y por el podio en la general, tanto con él como con Miguel Ángel López.

"En mi interior creo que sí puedo ganar esta Vuelta, estamos aquí para ganar. Estamos en el Movistar y tenemos que salir a ganar. Luego pasan cosas en carrera, puede haber gente mas fuerte que tú o estar tú más fuerte, son tres semanas. Pero tanto Miguel Ángel como yo salimos a ganar La Vuelta y, si no, a estar en el podio, pero convencidos de que podemos ganar", manifestó en rueda de prensa.

Mas, segundo en La Vuelta 2018 y quinto el año pasado, reiteró que acude "a ganar". "Sí es verdad que la participación de este año, para el espectáculo, es impresionante. Como al Tour, llegan los mejores corredores del mundo en forma y a ganar, venimos a eso. Pero aquí en la carrera de casa tenemos que intentar ganar", añadió.

Con Roglic, Carapaz, Bernal, Vlasov, Landa, Carthy o Martin como posibles rivales, Mas reconoció que podrán pasar "mil cosas en carrera". "Si no pasa nada, podemos estar delante y siempre queremos ganar. Pero estar en el podio no sería un súper resultado, pero sí un buen resultado", matizó.

"Terminamos el Tour con sabor agridulce, no del todo descontento pero íbamos a por el podio e hicimos sexto. Pero es una nueva carrera, el equipo me da la oportunidad para estar de líder con Alejandro y con Miguel Ángel, y vamos a intentar estar en el podio. He entrenado, he descansado, y creo que llegamos incluso un poco mejor que al Tour", apuntó sobre su estado de forma.

"Ha sido un verano de entrenar, después de desconectar un poco. Fuimos a entrenar en altura, a preparar la Vuelta como el Tour. ¿Si me siento obligado? Siempre. Al final, estás obligado a hacer un gran resultado por el equipo. Sé quién está en La Vuelta, pero no quiero mirar a los rivales sino a mí mismo, a ver hasta dónde llegan mis fuerzas", reconoció.