Enric Mas: "Siempre confío en mí y espero poder disfrutar del Tour otra vez"

Archivo - Enric Mas looks on during the presentation of the Movistar Team 2025 at the Edificio Telefonica on December 18, 2024, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

Iván Romeo: "Espero hacer una buena crono y buscaré si puedo alguna pequeña oportunidad"

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) ha comentado que llega al Tour de Francia 2025, que arranca este sábado, en un buen momento a nivel físico y psicológico y que confía en sacarse la 'espinita' de las tres últimas ediciones y, primero, poder mejorar su quinta mejor posición y estar lo más arriba posible en la general, pero sobre todo pudiendo "disfrutar" de nuevo de competir en la 'Grande Boucle'.

"Simplemente quiero seguir como he hecho hasta ahora, intentar estar bien. Estar ahí en la clasificación y por qué no tiene que ser el año, ¿sabes? Yo siempre confío en mí, confío en todo el trabajo que hay detrás y espero que este 2025 pueda disfrutar otra vez del Tour", manifestó a los medios en la rueda de prensa previa del equipo al inicio de la ronda gala.

Para Mas, es "otro año". "Sinceramente, los últimos tres años han tenido un sabor bastante agridulce en la clasificación. Primero dos no he terminado y después el año pasado no pude pelear por esa clasificación, pero tuve la suerte de darle la vuelta al cuerpo y poder disfrutar el Tour la última semana", matizó.

En este sentido, recalcó que quiere hacer la mejor general posible y "ojalá podio". "Psicológicamente y físicamente llego muy bien, tranquilo. Es verdad que ha sido un camino, de la pretemporada hasta ahora, que lo he disfrutado y ojalá sea un Tour en el que pueda disfrutar otra vez y sacarme la espina de los últimos tres años", ahondó el mallorquín.

De momento, el quinto puesto de 2020, o el sexto de 2021, son sus mejores Tour de Francia. Pero quiere más. "Nos centramos en nosotros, en cumplir los objetivos del equipo y personales y después veremos si he estado capacitado para estar ahí. He trabajado para llegar en mi mejor forma. Ojalá superar el quinto mejor puesto del 2020, sería un objetivo por hacer un bonito puesto en la general", manifestó.

Por otro lado, cree que es "completamente necesario" el trabajo mental. "Lo empecé a trabajar después de tres años como profesional y lo he notado, estoy mucho más tranquilo. He sido padre hace poco y te da aún más tranquilidad. Es un cúmulo de cosas que me han ayudado, pero el trabajo mental es igual o más importante que el trabajo físico", explicó.

De ahí que el año pasado, que empezó muy mal el Tour --fue 19º en la general--, pudiera terminar con mejores sensaciones. "Tuve algunas etapas en las que me encontré bien al final, pero hubo etapas que llegué a meta sin un gramo de fuerza. Para mí, eso sería el disfrutar del Tour, que no pase algo externo que me limite el disfrutar de la bici y de esta carrera tan bonita y que es la más importante", se sinceró.

En cuanto a la lucha por el Tour 2025, reconoce que Jonas Vingegaard y Tadej Pogacar tienen "un punto más". "Espero tener yo un punto más, como el resto, y hacer una buena general, hasta donde llegue. Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard tienen un punto más, me centraré en lo mío. Ojalá algún día pueda responder a sus ataques, pero yo voy a lo mío, a por nuestro objetivo y poco más", relató.

"Tadej es muy bueno, de los mejores de la historia, pero espero que si gana el Tour pueda decir que lo haya sufriendo, espero. No que sea como un paseo. Hay competencia, el Tour no es solo arrancar un puerto y sacar un minuto a tus rivales. El Tour es pasar primero las diez primeras etapas con crono incluida y luego ya llega la montaña. Es un Tour en el que habrá tensión, caídas, movimientos, Tadej se mueve muy bien pero todo puede pasar. Es el gran favorito pero son 21 días", comentó sobre el esloveno, uno de los dos grandes candidatos a ganar.

Por su parte, su compañero Iván Romeo debuta en una 'Grande' y lo hará en el Tour de Francia. "Seguro que no es una carrera más, pero es mi forma de afrontarlo. El ciclismo no deja de ser un hobby para mí, en carrera y en entrenamientos. Es mi mentalidad y lo disfruto, sea lo duro que sea. El Tour va a ser distinto, muchas cosas cambiarán, pero mi enfoque es el de disfrutar y luego ya, cuando vengan mal dadas, veré lo que hago", manifestó.

"Tengo una familia y un grupo cercano que es muy importante, que son ciclistas o les gusta el ciclismo. Intento disfrutar de eso, por ahora no me ha comido ni me ha supuesto demasiada presión. Para mí esto es disfrutar de la rutina", se sinceró el joven corredor de apenas 21 años, que no obstante es campeón de España en ruta y campeón del mundo Sub-23 en contrarreloj.

De ahí que la quinta etapa, la crono individual, esté en rojo en su calendario individual. "Es mi primer Tour y mi primera grande, lo más importante es aprender. Luego ya vendrán muchas más. El objetivo es aprender y luego estar con Enric para que quede lo más arriba en la general. Seguro que alguna oportunidad personal tendré en alguna fuga para buscar una victoria. Pero el otro objetivo es más importante. Y el quinto día voy a apretar todo lo que pueda, sin mirar demasiado a Enric", explicó distendido, entre risas junto a Mas.

"Si puedo estar en fugas intentaré luchar por victorias, pero es una carrera totalmente distinta. Tengo pensado ir día a día, espero hacer una buena crono, aunque el nivel es altísimo, y buscaré si puedo alguna pequeña oportunidad", aportó.