Fernando Escartín: "Es una Vuelta muy dura, atractiva y fiel a su gen innovador"

El director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín - LAVUELTA

MÓNACO, 18 Dic. (Del enviado especial de Europa Press, Ferran Tuñón) -

El director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, destacó la dureza, la novedad y el carácter innovador del recorrido de la edición de 2026, una ronda "muy trabajada" y pensada para el espectáculo y el aficionado, que mantiene la identidad histórica de la prueba y apuesta por descubrir nuevos puertos.

Según explicó en una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación oficial del trazado en la Salle des Étoiles de Monte-Carlo, en el Principado de Mónaco, Escartín aseguró que es una Vuelta "muy novedosa" con un recorrido entre Mónaco y Granada que es "duro, atractivo y fiel" al "gen innovador" de La Vuelta.

"Tenemos un recorrido que lo he mamado, lo hemos trabajado mucho, tanto Javier (Guillén) como yo. Lo hemos trabajado muchísimo y yo creo que ha salido una Vuelta atractiva", señaló Escartín, que subrayó el esfuerzo realizado en el diseño del itinerario y el equilibrio buscado entre tradición y novedad.

El exciclista reconoció que el recorrido puede generar debate entre los aficionados por la distribución geográfica, al ser prácticamente mediterráneo y con un largo final en Andalucía, aunque defendió la apuesta realizada. "Quizás no tanto para el turista, pues igual le hubiera gustado más que tocáramos norte, que tocáramos Galicia, pero claro, en Andalucía no estábamos hace tiempo, por ejemplo. Y en el Levante tampoco", manifestó.

"Lo que se ha demostrado es que tenemos más de 3.000 metros de desnivel que el año pasado y tenemos un recorrido muy duro. En el Levante hay puertos durísimos, en Andalucía también, y sobre todo hemos seguido el gen que tenemos de la Vuelta, que es intentar buscar la etapa picante de media montaña, luego le ponemos una de montaña, intercalamos con alguna para posiblemente llegar al esprint pero si se puede buscar alguna trampa, mejor", explicó Escartín.

El director técnico defendió asimismo la apuesta por puertos menos conocidos, pensados para el espectáculo en carrera y para descubrir nuevos escenarios al gran público. "Lo que hacemos es que haya espectadores sobre todo en carrera para que el espectador y la afición lo vivan mucho. Quizás te puede tirar más un L'Anglirú que un Alguacil, eso lo entendemos todos, por el nombre y la historia que tiene. Pero son puertos que se descubren, ¿no? Y la Vuelta se ha dedicado a innovar y a meter puertos nuevos y en España tenemos muchos y seguiremos innovando siempre que se pueda, buscando alguna llegada diferente", recalcó.

En cuanto a la participación, Escartín avanzó que los equipos ya disponen de la información necesaria para empezar a planificar la siguiente temporada. "Ya hemos pasado a los equipos la información y a partir de ahora nos pedirán el GPS para revisar y verlo todo y sobre todo planificar los corredores que puede venir a La Vuelta. Parece que Roglic ha dicho que esta Vuelta la tiene en el calendario, que la tiene Almeida y seguramente alguno más vendrá. Hemos tenido muy buena participación y seguro que la seguiremos teniendo", indicó.

Preguntado por la posible presencia del ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia Tadej Pogacar, el responsable técnico se mostró confiado en que el esloveno acabe disputando la ronda española. "Pogacar algún año va a venir, él es un campeón y seguro que tiene en la cabeza el ganar las tres grandes vueltas alguna vez. Alguna vez tendrá que ser, que venga aquí, y nosotros vamos a hacer el recorrido sobre todo por encima de todos y buscar un recorrido atractivo para el espectador. Ojalá Pogacar venga pero no lo sabemos todavía", apuntó.

Por último, Escartín, en su condición de exciclista escalador, destacó algunos de los puntos clave del recorrido y señaló la dureza del tramo final como uno de los grandes alicientes. "Yo, como escalador que era, me quedaría con un puerto que subimos que se llama Miserat, en Alicante, que es muy duro, y después toda la etapa 20, subiendo dos veces el alto de Hazallanas y El Purche, y acabando ahí en el Collado del Alguacil, es una etapa durísima. Va a haber muchísimo público, en fin de semana, vamos a vivir un gran final de Vuelta y ojalá se decida ahí", concluyó.