El Gran Fondo La Nucía formará parte del circuito Gran Fondo World Series a partir de 2026

La prueba ciclista El Gran Fondo La Nucía se incorpora a partir del próximo año al calendario internacional de las Gran Fondo World Series, el circuito avalado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) y que reúne las mejores pruebas carreras de ruta del ciclismo amateur y profesional.

"El maillot arcoíris de campeón del mundo pasa por La Nucía. El Gran Fondo La Nucía da un paso más y se incorpora al calendario internacional de las Gran Fondo World Series a partir de 2026, convirtiéndose en una de las pocas pruebas españolas integradas en este prestigioso circuito avalado por la UCI (Unión Ciclista Internacional)", ha anunciado la organización de la prueba en un comunicado.

La inclusión del Gran Fondo La Nucía en las UCI Gran Fondo World Series supone el reconocimiento a la "calidad organizativa, el entorno natural de la Costa Blanca y la enorme acogida" que la prueba ha tenido desde su creación, que este domingo 19 de octubre celebrará su segunda edición.

La edición de 2026 será una de las últimas del calendario mundial, lo que convertirá a La Nucía en una gran final de temporada para ciclistas de todo el mundo que buscarán clasificarse para el Mundial UCI Gran Fondo.

"Este salto sitúa a La Nucía en el mapa ciclista internacional. La prueba se convertirá en un punto de encuentro entre aficionados y profesionales de la modalidad, con el respaldo de la UCI y la proyección que merece este territorio", ha asegurado el director y organizador de La Nucía Cycling, Javier Castellar.

Además ha explicado que la edición de 2026 será "histórica". "Formar parte de las World Series atraerá a ciclistas de todo el mundo. Animamos a todos los que nos acompañan este año a coger ya su dorsal para vivirlo desde dentro", finalizó.