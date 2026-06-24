Iván Romeo y Abel Balderstone defienden título en el Campeonato de España en Sabiñánigo

Los ciclistas afrontarán una crono de 30,8 y una prueba en línea de 211 kilómetros y 3.160 metros de desnivel

El corredor del Movistar Team Iván Romeo defenderá título en la prueba en ruta del Campeonato de España en Sabiñánigo.
El corredor del Movistar Team Iván Romeo defenderá título en la prueba en ruta del Campeonato de España en Sabiñánigo. - RFEC
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 16:10
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   MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Los corredores Iván Romeo (Movistar Team) y Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) tratarán de defender los títulos en ruta y crono conquistados en Granada en 2025 en el Campeonato de España de ciclismo, que se disputa en Sabiñánigo desde este jueves y hasta el próximo domingo sobre 211 y 30,8 kilómetros, respectivamente.

   La crono élite masculina se desarrollará sobre un recorrido de 30,8 kilómetros y 370 metros de desnivel, que incluirá unos 10 primeros kilómetros que pican constantemente hacia arriba y un repecho en el último tercio que podría ser clave a la hora de decidir el campeón nacional.

   A diferencia de Granada 2025, en el que los ganadores se dilucidaron sobre una cronoescalada en la que brilló Abel Balderstone, entre los candidatos también este año, la edición 2026 volverá a ser favorable a los mejores rodadores, entre los que destaca un año más la presencia de Iván Romeo, campeón del mundo sub-23 de la disciplina; Raúl García Pierna (Movistar), campeón de España en 2022 y que llega en una extraordinaria condición tras su gran Tour Auvergne-Rhône-Alpes; o David de la Cruz (Pinarello-Q36.5), campeón en 2024.

   Cabe destacar también la presencia de otros grandes rodadores como Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5), Pablo Castrillo (Movistar) o Igor Arrieta (UAE). En la crono también se podrá ver en acción a jóvenes talentos como los ciclistas de Lidl Trek Eñaut Urkaregi y Héctor Álvarez o Adriá Pericas y Pablo Torres (UAE).

   Las pruebas en línea de esta edición 2026 del Campeonato de España se vertebrarán en torno a un circuito de 26,5 kulómetros con 445 metros de desnivel, que partirá y finalizará en Sabiñánigo y atravesará las localidades de Larrede y Sanegüe.

   Este bucle, de perfil escarpado y sin prácticamente un metro llano, tendrá como principal ascensión la subida a Latas, de 3,3 kilómetros y un 4,8 por ciento de pendiente media. Los ciclistas élite UCI-élite darán cinco giros al circuito más el tramo de apertura para acumular un total de 211 kilómetros y 3.160 metros de desnivel.

   El Movistar Team, con el vigente campeón Iván Romeo a la cabeza, se antoja un año más como el principal favorito al título. Además de Romeo, Movistar contará, entre otros, con las bazas de Roger Adrià, podio en 2025, o ciclistas que están mostrando un gran golpe de pedal como Raúl García Pierna o Carlos Canal.

   Junto a los ciclistas telefónicos tratarán de pelear por el maillot de campeón nacional otros potentes equipos como Burgos BH, con el bicampeón Jesús Herrada a la cabeza, Caja Rural-Seguros RGA, con el podio 2025 Fernando Barceló, Euskaltel Euskadi, Kern Pharma o Polti-Visit Malta.

   Además, destaca la presencia de Cofidis con el campeón de España 2024 Álex Aranburu junto a Ion Izagirre y Sergio Samitier; la presencia de los Q36.5 con De la Cruz y Camprubí a la cabeza; el trío de UAE Arrieta, Torres y Pericas. Ciclistas rápidos como Héctor Álvarez, Pau Miquel o Pau Martí también podrían jugar sus bazas en caso de una llegada numerosa.

   En Sabiñánigo también se pondrán en juego los títulos élite de ruta y crono, con presencia de destacados ciclistas amateur como los hermanos Bennassar o Eloy Teruel. Como novedad en esta edición, el Campeonato de España será también escenario en paralelo del Campeonato de Andorra y del Principado de Mónaco. El ciclista monegasco Víctor Langelotti (Netcompany Ineos) será también un hombre a seguir tanto en la crono como en la prueba en línea.

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