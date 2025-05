Jan Ullrich desvela los detalles de su accidente de tráfico de la semana pasada

BERLÍN 15 May. (dpa/EP) -

El exciclista alemán Jan Ullrich, campeón del Tour de Francia de 1997, reveló detalles sobre el accidente de tráfico que sufrió la semana pasada y que le ha tenido hospitalizado.

Ullrich, de 51 años, sufrió una fractura de clavícula, contusiones y abrasiones cuando fue atropellado por un coche mientras montaba en bicicleta cerca de su casa el pasado viernes 9 de mayo. "Quería dar una vuelta corta, dejar que mis piernas bajaran un poco. Justo antes de llegar a casa, rodé por la carretera principal; llegó un coche, quiso girar, me pasó por encima y chocó de frente contra mi lado izquierdo", relató en el podcast 'Ulle & Rick' que dirige con el exciclista Rick Zabel.

El germano declaró que el miércoles seguía sintiendo dolor en el hospital. "No es fácil lidiar con el dolor, pero sólo me queda un drenaje de la herida. Ayer tenía cuatro", dijo el ganador del Tour que, no obstante, espera estar presente el fin de semana en su Festival Ciclista Jan Ullrich en la localidad de Bad Dürrheim, "pero no sobre la bicicleta".