Jaume Guardeño sigue ingresado en la UCI "con lesiones de gravedad" tras una caída mientras entrenaba

MADRID/VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS)

El ciclista alicantino Jaume Guardeño, del equipo Caja Rural-Seguros RGA, sufrió el pasado martes una caída mientras entrenaba y se vio "implicado en una colisión con un vehículo". Resultó "herido de gravedad" y fue trasladado a un hospital, "donde permanece ingresado en la UCI con lesiones de gravedad".

Como consecuencia del accidente, el ciclista de Altea --residente en Caldes de Montbui-- fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Taulí de Sabadell, "donde permanece ingresado en la UCI con lesiones de gravedad y pendiente de evolución", informa su equipo en un comunicado.

"Desde Caja Rural-Seguros RGA queremos trasladar todo nuestro apoyo y fuerza a Jaume y a su familia en estos momentos, deseándole una pronta y completa recuperación. Ampliaremos la información conforme evolucione su estado", concluye el breve texto de prensa.