Javier Guillén: "La Vuelta será sostenible o no será"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de La Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, puso en valor la importancia que tiene el medio ambiente para la ronda nacional, cuya próxima edición se disputa del 19 de agosto al 11 de septiembre, una parcela en la que siempre han "tratado de ser pioneros" y afirmó que la carrera "será necesariamente sostenible o no será".

"Desde La Vuelta siempre hemos tratado de ser pioneros y asumir la sostenibilidad como una de las señas de identidad de la competición. Queremos ser una Vuelta sostenible, pero necesariamente sostenible. Si La Vuelta no es sostenible, no será. No es el reto de La Vuelta, es el reto del mundo", declaró en la presentación de las medidas de sostenibilidad de la próxima edición de la carrera.

Guillén asegura que pretenden "reivindicar La Vuelta como lo que es, algo más que ciclismo y que deporte" para utilizarla como "una gran plataforma de comunicación" que "no solo emite ese mensaje ejemplarizante sino que tiene que demostrarlo".

Ante La Vuelta 2022, el director de la ronda anunció que "se van a dar 30.000 vasos de cartón reciclable" para cafés, gracias al patrocinador Segafredo, además de la acción de Santini con los maillots, cuyas "prendas que se van a dar están hechas con tejido reciclado".

Además, "la flota de Skoda será de vehículos híbridos y tres vehículos eléctricos" y Aquaservice ayudará mediante dispensadores de agua a eliminar botellas de plástico. Javier Guillén puso en valor la acción que hace con Ecovidrio, como el "Pelotón Verde", que ampliará su radio de actuación y estará presente en todas las etapas recogiendo residuos que produzca la carrera.

Para Guillén, Ecovidrio es "un partner activo" que les "obliga a hacer cosas y a ser comprometidos con políticas de reciclaje y de economía circular".

"Son pequeños pasos que poco a poco nos van abriendo un gran camino. No estamos al final del camino, estamos muy al principio. Introducir normas que cambien hábitos y costumbres cuestan, pero ya nadie las discute", comentó el director de la carrera.

"ESTAMOS ESPERANDO Y DESEANDO QUE SE DECIDA TODO EN MADRID"

Sobre la carrera, el director de La Vuelta comentó que a la ronda española "le viene muy bien ir a Países Bajos" por la internacionalización, el "público muy entusiasta" del país y para "crear sinergias, como ha hecho el Tour con su salida de Dinamarca".

Javier Guillén espera una primera semana "muy picante" y una tercera "muy dura". "Nosotros hacemos un guion que en los últimos años se está cumpliendo a la perfección con los actores, que son los corredores. Tenemos una Vuelta que es muy variada, con una salida en Países Bajos que es un territorio diferente. Estamos esperando y deseando que se decida todo en los puertos de Madrid", completó.

El director de La Vuelta estuvo acompañado en el acto del exciclista y embajador de Ecovidrio y de La Vuelta, Óscar Pereiro, el director de Marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena, y del speaker oficial de La Vuelta, Juan Mari Guajardo.

PEREIRO: "LA VUELTA HA EVOLUCIONADO A PASOS AGIGANTADOS"

Óscar Pereiro habló sobre el cambio en el ciclismo, que era "un deporte que hace años venía con una mentalidad antigua" y que ahora está "dispuesto a colaborar con todo". Él mismo se autodenomina como "mal ciudadano" en el pasado, pero ya "concienciado" se siente "uno más" de la colaboración entre La Vuelta y Ecovidrio para ayudar a la sostenibilidad de la carrera.

El gallego cree que "La Vuelta es una carrera que ha evolucionado a pasos agigantados, no solo a nivel organizativo". "Es la prueba que más veces llega a la penúltima etapa sin decidirse al cien por cien. Ha sabido adaptarse, salirse de la rutina de las grandes vueltas, ha hecho un recorrido bastante más competitivo al que han sabido adaptarse los corredores, porque si ellos no pican el anzuelo podría ser cosa muy diferente", aseguró.

Para Pereiro, hay ejemplos como el puerto de 'La Planche des Belles Filles' que se ha subido en esta edición del Tour de Francia que el gallego define como "cuestas de cabras" que "ha patentado" La Vuelta. "Si no lo ve en La Vuelta el Tour no se atreve a ello", añadió.

MARTIARENA: "LA ASOCIACIÓN SE VA REVALORIZANDO CADA AÑO"

Por su parte, el director de Marketing de Ecovidrio, Borja Martiarena, celebró que por séptimo año la asociación con La Vuelta siga funcionando. "La asociación de protejo el medio ambiente y disfruto de una prueba deportiva, esa apuesta que hicimos hace siete años se va revalorizando año a año. Cada año son nuevas empresas, partners, a los que vamos sumando a esta defensa medioambiental", explicó.

"Este año teníamos las medidas clásicas de recoger vidrio reciclado que usar en los trofeos que damos a la salida y la entrada, el Pelotón Verde, que ahora está en todas las salidas, llegadas y especialmente en las llegadas de montaña. Y en la contrarreloj en Elche vamos a llevar el contenedor más grande del mundo para simbolizar que no nos queda tiempo, porque o somos sostenibles o no seremos", apuntó.