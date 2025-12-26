Jorge Gutiérrez: "Kern Pharma ya demostró en 2024 estar preparado para La Vuelta, ojalá estar en Mónaco"

Archivo - El ciclista español Jorge Gutiérrez (Kern Pharma) junto a su compañero Nil Gimeno. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLINGAGENCY - Archivo

El ciclista español del Kern Pharma Jorge Gutiérrez recuerda que el equipo catalán, de categoría UCI ProTeam, "ya demostró" hace dos temporadas tener capacidad para disputar La Vuelta a España tras lograr tres triunfos de etapa y vivir "momentos muy especiales" por lo que espera "estar en Mónaco", salida de la próxima edición de la ronda española, después de que no estuviera presente en la última edición.

"Soñando a lo grande creo que ganar una etapa en La Vuelta sería algo increíble. El equipo ya demostró en 2024 estar preparado para ello y ojalá podamos tomar la salida este año en Mónaco y pueda hacerme un hueco en la alineación", manifestó el corredor extremeño en una entrevista publicada este viernes por su equipo.

El equipo catalán se quedó sin poder participar en la pasada edición de la carrera española por decisión de la organización a pesar de ganar tres etapas en 2024. "Vivimos momentos muy especiales durante esos 21 días, de esos que no olvidas en la vida", señaló.

Y es que para el joven corredor esa participación en La Vuelta fue su primera toma de contacto con una 'grande'. "En ningún momento me planteé la posibilidad real de correrla y cuando el equipo me lo comunicó no me lo creía. A pesar de no ser consciente de lo que significaba participar en una prueba de este calibre acabé muy contento, con la sensación de que esta experiencia me había hecho mejorar como ciclista", reconoció.

Hace ya dos temporadas que el de Trujillo dio el salto al campo profesional con el equipo Kern Pharma y en este periodo ha vivido "mucho contraste". "En 2024 tuve una gran adaptación a la categoría, consiguiendo participar en la Volta a Catalunya para a posteriori ser convocado para La Vuelta. Sin duda esa temporada de estreno me sirvió para ganar nivel y confianza en mi trabajo", apuntó de su estreno.

"Este año tenía muchas esperanzas depositadas en mí y me veía capacitado para dar un paso hacia delante. Tras una pretemporada satisfactoria, debuté a buen nivel en la Figueira Champions Classic y a partir de ese momento un virus estomacal en la Vuelta a Andalucía y dos caídas en la Milano Torino y en la etapa 'reina' del Tour de Turquía me lastraron hasta el Campeonato de España, donde recuperé sensaciones", comentó.

Ya en ese último bloque de carreras volvió a sentir un "buen nivel" que se vio reflejado en la carretera. "En Italia, siendo cuarto en Milano Rapallo y viéndome con opciones de pelear el triunfo, y Langkawi", explicó.

Pese a ese mal inicio de 2025, Jorge Gutiérrez sentía que estaba "haciendo las cosas bien" y que terminaría "por revertir la situación", pero que en ningún momento tuvo "un bajón mental". "Cuando ves que estos problemas se van acumulando es más difícil de gestionar, pero el equipo y la familia me brindaron su apoyo en todo momento y eso me hizo salir adelante", indicó.

"Venir de un año con tantos contratiempos me ha hecho afrontar esta pretemporada con un extra de motivación y estoy deseando volver a competir. Me estoy encontrando muy bien, de momento va todo sobre ruedas y tengo muchas ganas de plasmarlo en las carreras", aseguró.

El objetivo que se marca el extremeño va "en la misma línea que en las temporadas pasadas", donde ayudó al equipo para "conseguir resultados destacados". "Mejorar día a día mi nivel. Creo que las carreras WorldTour serán un buen examen e intentaré llegar a ellas en condiciones óptimas para pelear por algún triunfo", resumió.

"Veo al equipo muy bien, compensado y con capacidad de pelear en cualquier tipo de terreno. Nos mantendremos fieles a nuestra esencia, ambiciosos y combativos para que los resultados acaben llegando", incidió Gutiérrez.

Finalmente, el ciclista español le pide al nuevo año "no tener ningún percance grave" para disputar las carreras. "Ojalá toda la mala fortuna que he tenido este año se vuelva a mi favor y podamos sacarle provecho y dar un paso más en mi carrera", concluyó.