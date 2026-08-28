Leknessund gana desde la fuga en Aramón Valdelinares y Mas consolida el segundo puesto en la general

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) se ha impuesto este viernes en solitario en la 7ª etapa de La Vuelta 2026, de media montaña y 149,8 kilómetros de recorrido entre Vall d'Alba y Aramón Valdelinares, en la que Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) aumentó su distancia como líder de la carrera y Enric Mas (Movistar Team) consolidó la segunda posición en la clasificación general.

Leknessund tuvo el privilegio de ser el ganador de la primera etapa de La Vuelta 2026 en la que triunfó la fuga. El noruego, que estrena su palmarés de victoria en una grande, remató una escapada iniciada desde prácticamente el primer kilómetro de la etapa, en la que tuvo a su compatriota y compañero de equipo Tobias Halland Johannessen, que completó el doblete del Uno-X Mobility, y Wout van Aert, tercero, como principales compañeros de escapada.

En cuanto a la clasificación general, Pogacar aumentó en 16 segundos su distancia con Enric Mas, que ahora se encuentra a 3' 30 segundos del esloveno. La buena noticia para el balear es que él haría lo propio con el tercer clasificado, Primoz Roglic (Red Bull-BORA), que está ya a un minuto de distancia. El que sí recortó terreno a Mas, 10 segundos, fue Felix Gall (Decathlon), que se acerca a solo 11 segundos al tercer escalón del podio.

Una etapa en la que Wout van Aert atacó nada más darse el banderazo de salida, un movimiento al que sólo respondió Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Tras ellos, un amplio grupo de 22 corredores se marchó en busca de la cabeza de carrera en la ascensión al primer puerto del día, El Remolcador, de segunda categoría. De ellos, Johannessen, Alexey Lutsenko (NSN Cycling) y Ed Dunbar (Pinarello-Q36.5) lograrían contactar a medio kilómetro de coronar.

La disposición de la carrera se estabilizó con el terreno quebrado entre El Remolcador y el Puerto de San Rafael, donde los corredores tuvieron que superar los puertos de tercera categoría del Alto de Zucaina y Fuente de Rubielos. Por delante, el quinteto tomaba más de un minutos de distancia con respecto a un grupo perseguidor que, pese a ir perdiendo integrantes, seguía siendo numeroso con Raúl García Pierna (Movistar Team), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM), Jakub Omrzel (Bahrain Victorious), Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United), Valentin Paret-Peintre, Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Sergio Samitier (Cofidis), Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost), Lawrence Warbasse (Tudor) e Iván Sosa (Equipo Kern Pharma).

Por detrás, el pelotón, comandado por el UAE Team, perdía cualquier tipo de opción de victoria parcial a más de seis minutos de distancia de la cabeza de carrera a pie del último puerto de la jornada, Aramón Valdelinares, de primera categoría. Junto al líder de la clasificación general, Tadej Pogacar, aguantaban el resto de favoritos, que se preparaban para la batalla.

Y a 7,5 kilómetros para el final, el Uno-X Mobility aprovecharía el tener dos corredores en cabeza de carrera con un ataque de Leknessund, al que ninguno de sus compañeros de fuga respondería. Así, se lanzaba a por la victoria tomando una sustancial ventaja de más de 40 segundos, que, salvo desfallecimiento, lo convertía en principal favorito para la victoria parcial. Además, por detrás Van Aert y su compañero Johannessen, que cedía toda la responsabilidad al belga, se quedaban solos en la persecución.

En el grupo de favoritos, mientras Leknessund remataba su primera victoria en La Vuelta, con su compañero de equipo Halland en segundo lugar y Van Aert tercero, el Decathlon subía el ritmo augurando el ataque de Felix Gall, que llegaría a 3 kilómetros de meta. Un cambio de ritmo al que solo podrían responder Pogacar y Enric Mas, que veía como su más inmediato perseguidor en la general, Primoz Roglic (Red Bull-BORA), cedía por segundo día consecutivo.

Y con el trío de los hombres más fuertes de la carrera formado, lo que llegaría sería el ataque del líder de la carrera, que descolgaría, primero a Mas y, posteriormente, a Gall. Y así llegarían a la línea de meta, con el esloveno a 4'23'' del ganador, el austriaco seis segundos por detrás y el español, que aventajó en 13 segundos a Roglic, 10 segundos por detrás de Gall.