Léo Bisiaux se estrena a lo grande con etapa y liderato en Burgos

El joven francés sorprendió a los grandes favoritos y defenderá el 'morado' en las dos últimas etapas

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ha ganado este jueves la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, disputada entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta sobre 184,1 kilómetros, sorprendiendo a los grandes favoritos en la llegada en falso llano a Valpuesta, para hacerse además con el liderato a falta de dos etapas para el final de esta ronda burgalesa.

Nadie se lo esperaba salvo él, porque demostró que cree mucho en sus posibilidades cuando, pese a sus 20 años y en su primer año como profesional, fue el más valiente para atacar y seleccionar el grupo de favoritos. Y, en el último kilómetros, con los 'gallos' vigilándose, atacó fuerte desde atrás para sorprenderles y no parar ya hasta celebrar este doblete de etapa y liderato provisional.

Bisiaux estrena su palmarés con una primera victoria profesional importante. Su valiente ataque le permitió coger 9 segundos (sin contar la bonificación en meta) ante Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), con el resto del pelotón entrando en pequeños grupos, más retrasados.

Con esta victoria, muy peleada porque en las rampas de la cota más importante de la jornada, el Puerto de Orduña (8,1 kilómetros al 7,4 por ciento), ya probó fortuna, el joven francés sube al liderato desde la quinta posición previa y tiene 22 segundos de margen sobre Pellizzari, 26 sobre Del Toro y Fortunato y 40 sobre un grupo de cuatro ciclistas, entre ellos el español Urko Berrade (Equipo Kern Pharma).

El quinteto que entró en cabeza en meta llegó a tener algo más de medio minuto sobre el resto de favoritos y del pelotón principal, pero Isaac del Toro, gran favorito --todavía-- a ganar esta Vuelta a Burgos pese a su caída en las rampas final del Alto del Castillo en la primera etapa --en la que tiró de rebote a Ciccone, descartado en la general--, se cansó de tirar del grupo y aflojó. Aún así, la victoria estuvo delante, pero fue para Bisiaux.

Algo antes, a falta de 26 de meta, quedó descolgado el anterior líder, el español Roger Adrià (Red Bull-BORA-hansgrohe), y previamente se quedó sin fuerzas en Orduña Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que regresa a la competición tras meses lesionado por su fea caída en el Giro de Italia y que, valiente, probó fortuna de lejos con un ataque a 35 de meta.

Antes de que los mejores decidieran ir a por la etapa, se formó una fuga con los españoles Gorka Sorarrain (Caja Rural-Seguros RGA), Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), Iker Mintegi (Euskaltel-Euskadi), Mario Silva (Illes Balears-Arabay), Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y el belga Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team), que fue el último en ser cazado y ayudó, unos metros, a Bisiaux a romper el grupo cabecero.

Bisiaux defenderá liderato este viernes en la cuarta y penúltima etapa, disputada entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra sobre 162,7 kilómetros, con dos cotas puntuables y un último Alto del Cargadero, con un último kilómetros al 6 por ciento, que puede romper la etapa. Eso sí, será el sábado en las Lagunas de Neila donde se decida esta 47ª Vuelta a Burgos.