López Miras, sobre La Vuelta: "Volvemos a ser protagonistas de uno de los eventos más importantes del mundo"

El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, junto al director general de La Vuelta, Javier Guillén, en la salida de la ronda española en Cartagena. - COMUNIDAD DE MURCIA

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, subrayó este miércoles que la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España, que se está disputando entre Cartagena y Lorca, supone que la región se convierte "en protagonista de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo".

López Miras hizo estas declaraciones desde la salida de la etapa, en Cartagena. El jefe del Ejecutivo autonómico destacó que la etapa "va a funcionar como un reclamo turístico para la Región de Murcia", porque durante esos 154 kilómetros "millones de espectadores van a poder ver la diversidad natural" que tiene la ragión, como la Sierra Minera, esa "joya única que es el Mar Menor, o la zona sur de Sierra Espuña".

El paso de La Vuelta por Murcia genera mil pernoctaciones en los establecimientos hoteleros, vinculadas al desplazamiento de la organización, los equipos, medios de comunicación, patrocinadores y aficionados.

"Las grandes citas deportivas son muy importantes para nosotros, porque hacen de embajadores de la Región de Murcia, y muestran lo mejor que tenemos. Con esta etapa volvemos a dar muestra de que podemos organizar grandes eventos deportivos de repercusión mundial", manifestó el presidente murciano.