Luis León Sánchez y Pereiro liderarán al equipo Cleardent en la Titan Desert de Almería

El CEO de Titan World Series, Jesús García, la responsable de Gestión del Talento de Cleardent en Madrid, Amaia López, y el ciclista Luis León Sánchez. - CLEARDENT

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los exciclistas profesionales Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, y Luis León 'Luisle' Sánchez coliderarán al equipo promovido por la marca de clínicas dentales 'Cleardent' en la próxima edición de la Skoda Titan Desert Almería, que se disputa sobre más de 350 kilómetros del 2 al 5 de octubre.

Así lo anunciaron en la presentación en una de las clínicas de Cleardent en Madrid en un acto con el CEO de Titan World Series, Jesús García, la responsable de Gestión del Talento de Cleardent en Madrid, Amaia López, y el propio Luisle Sánchez.

Junto a Sánchez y Pereiro también participarán con el Cleardent en la Titan de Almería, que recorrerá la provincia en cuatro etapas con un pelotón de 500 ciclistas, la periodista Irene Junquera y, entre otros, el ciclista adaptado de ultrarresistencia Guillermo Prieto.