Luis Pasamontes se convierte en Titan Legend: "Jamás pensé en que correría tantas Titan"

El exciclista del Movistar Team y embajador del Aural Centros Auditivos Luis Pasamontes se convirtió en TItan Legend en el kilómetro 60 de la quinta etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2026. - AURAL CENTROS AUDITIVOS

El exciclista del Movistar Team, que corre con el equipo Aural Centros Auditivos, alcanzó los 3.500 kilómetros en las Titan World Series

MERZOUGA (MARRUECOS), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exciclista del Movistar Team Luis Pasamontes (Cangas del Narcea, 1979), fundador de 'The League of Gregarious' y embajador de Aural Centros Auditivos, se ha convertido este jueves en Titan Legend, tras superar los 3.500 kilómetros en pruebas de las Titan World Series en la quinta etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2026.

"Cuando debuté en 2014 en mi primera experiencia con una bici de montaña jamás pensé que haría tantas Titan Desert. Ha sido un momento muy emotivo y especial porque para mí todas las Titan son diferentes. Esta también lo está siendo, pero no sólo por convertirme en Legend sino por dar visibilidad al mensaje de Aural Centros Auditivos, y es que la pérdida auditiva no nos debe limitar", comentó después de recibir el reconocimiento.

Luis Pasamontes disputó su primera Titan Desert en 2014 con el MMR Bikes Pro Team promovido por el corredor de mountain bike Carlos Coloma, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio 2016, y repitió participación al año siguiente con la misma estructura deportiva.

Tras un breve paréntesis para "levantar el pie de la competición", Pasamontes retornó al desierto marroquí en las ediciones de 2017 y 2018 con la Fundación CRIS contra el cáncer, liderando a un grupo de padres que afrontaron las dificultades de la prueba para recaudar fondos para la lucha contra esta enfermedad.

Antes, el ahora embajador de Aural Centros Auditivos participó en la segunda edición de la Titan Tropic en Cuba en 2016, donde dio visibilidad a la Fibrosis Quística y a la Asociación Alpinistas contra el Cáncer.

"Fueron ediciones muy emotivas y en las que las lágrimas me acompañaron en muchos momentos. Nunca las olvidaré. El periodista Antonio Lobato formó parte del equipo y se quedó perplejo al descubrir la fortaleza de rodar en equipo y unidos", rememoró.

Con idénticas lágrimas recorriendo el rostro del hijo de un soldador profesional y de la señora Luisa, el menor de cuatro hermanos sumó este jueves los 3.500 kilómetros en pruebas de las Titan World Series, en el kilómetro 60 de la quinta etapa de la Skoda Titan Desert Morocco 2026, con salida y meta en Merzouga, formando parte del equipo Aural Centros Auditivos, un equipo que corre con propósito y con un lema claro: que la pérdida auditiva no te limite.

"Ser Titan Legend es algo especial, es llegar a un importante kilometraje por el desierto en una prueba muy exigente. Pero si además lo consigo formando parte de un equipo con propósito, la satisfacción se multiplica. Aural Centros Auditivos da sentido a lo que persigo en este tipo de retos. Es sumar a mi pasión por la bici un componente solidario y un mensaje importante que compartir con el mundo", comentó.

Para Pasamontes rodar con compañeros que llevan audífono y entender lo valioso que es para sus vidas "saca una sonrisa incluso en la subida más difícil". "Demuestran en cada kilómetro que la pérdida auditiva no debe limitarte. Lo que se vive en el camión solidario es mágico, es volver a oír para volver a vivir. Ayudar a los que no tienen la oportunidad de acceder a un audífono es generoso y va muy en la línea de mi función como gregario en el pelotón. ¿Entendéis por qué convertirme en Titán Legend con este equipazo, es mucho más potente?", comentó el ciclista tras conseguir su gesta.

Después de colgar la bici como ciclista profesional en 2012, Luis Pasamontes fundó 'The Gregarious Club' y ha combinado su formación y charlas de motivación personal para deportistas y empresarios con pruebas de resistencia en bici de montaña como la Madrid-Lisboa, de la que fue el primer ganador en la categoría Solo, y la Mongolia Bike Challenge.

"Ahora me gusta hacer otro tipo de bici y afrontar retos que tengan un componente solidario. Cuando me llegó la propuesta de Aural Centros Auditivos tenía eso que yo buscaba. Su CEO, Nacho Martínez, me contó la acción del camión solidario para ayudar a la población saharaui con problemas de audición y que iban a participar con personas con pérdida auditiva que iban a pedalear con sus dispositivos. Y me atrapó", recordó.

En esta edición de la Skoda Titan Desert, Pasamontes, nuevo Titan Legend, ha vuelto a enfundarse el maillot de Aural Centros Auditivos por un buen motivo: acabar con el estigma de la pérdida auditiva y demostrar que ésta no debe poner límites a los sueños de las personas que la padecen.

El niño asturiano que salió una mañana de granizo y lluvia a ver las motos de una carrera ciclista amateur en la calle Uría de su pueblo y quiso después ser ciclista, tal y como relata en su libro 'El liderazgo del gregario', disputando las tres grandes, Giro, Tour y La Vuelta, es ya una Leyenda del desierto.

Este viernes la Skoda Titan Desert 2026 concluye para el legendario Luis Pasamontes y el resto de los compañeros del Aural Centros Auditivos con la disputa de la sexta etapa, entre en Merzouga y Maadid, donde se entregarán los fósiles de 'finisher' a los titanes.