'Luisle' Sánchez, Ismael Ventura y Claudia Galicia, cartel de la 4 Stage MTB Race Lanzarote

Archivo - Luis León Sánchez durante la koda Titan Desert Morocco 2024. - KOSNER-SALTOKI HOME - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Luis León Sánchez, Ismael Ventura y Claudia Galicia lideran la participación de la 24 edición de la 4 Stage MTB Race Lanzarote, prueba ciclista por etapas organizada por Club La Santa y de categoría UCI S1 y que se disputa del 3 al 6 de septiembre por el terreno volcánico de la isla canaria.

Con salida en el municipio de Tinajo, la prueba estrena calendario en el mes de septiembre y reunirá a cientos de ciclistas profesionales y aficionados procedentes de decenas de países, entre ellos Luis León Sánchez, el campeón nacional de bike-marathon Ismael Ventura, la campeona de Europa de mountain bike Claudia Galicia y la ciclista Anita González.

El evento deportivo dispone además de las modalidades de fin de semana, que consta de dos etapas, y de la categoría reservada para bicicletas eléctricas.

El recorrido arrancará con una primera jornada disputada en formato de contrarreloj individual sobre una distancia de 21 kilómetros entre la Caleta de Famara y la Ermita de Las Nieves. La segunda etapa consta de 56 kilómetros con salida y meta en las instalaciones del Estadio de Club La Santa, discurriendo por los municipios y núcleos de Mancha Blanca, Tinguatón, La Vegueta, Tinajo y El Cuchillo.

La tercera jornada será la 'etapa reina' sobre un trazado de 83 kilómetros para bicicletas de montaña convencionales --reducido a 53 kilómetros para la modalidad E-Bike-- que incluye el ascenso a La Presa de Mala como punto de mayor exigencia técnica.

Finalmente, la cuarta y última etapa contempla un recorrido de 50 kilómetros por el entorno de Tinajo y Tao entre arena fina, senderos volcánicos y zonas rurales de viñedos.

El centro de operaciones de la prueba será el complejo deportivo Club La Santa, desde donde darán comienzo las salidas de cada una de las jornadas desde primera hora.