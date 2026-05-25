Marlen Reusser regresa a la competición con el Movistar Team buscando asaltar la 'maglia rosa' del Giro

Archivo - La ciclista suiza Reusser Marlen (Movistar Team) celebra su victoria en la clásica A través de Flandes. - Europa Press/Contacto/Jan De Meuleneir - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista suiza Marlen Reusser encabezará el bloque de siete corredoras con el que el Movistar Team afrontará la próxima edición del Giro d'Italia Women 2026 que se disputará del 30 de mayo al 7 de junio sobre nueve etapas a través del norte de Italia.

Marlen Reusser, Cat Ferguson, Arlenis Sierra, Mareille Meijer, Francesca Barale, Tota Magalhaes y Aude Biannic serán las siete elegidas por el equipo español para intentar conquistar de nuevo la 'maglia rosa' como en 2023 de la mano de Annemiek van Vleuten.

Reusser regresa a la competición tras superar la lesión que se produjo en el Tour de Flandes y que le ha tenido mes y medio alejada de la carretera. La suiza vuelve a la competición italiana después de firmar una brillante actuación en la edición de 2025, donde finalizó segunda en la clasificación general y conquistó la victoria en la contrarreloj inaugural de Bérgamo, vistiendo además la 'maglia rosa'.

El equipo llega, además, con una Cat Ferguson en un excelente estado de forma. La británica continúa consolidándose como una de las grandes corredoras del pelotón internacional tras imponerse el pasado 13 de mayo en la Navarra Women's Elite Classic, sumando una nueva victoria de prestigio a su temporada 2026.

Junto a ellas, la experiencia de Mareille Meijer, Arlenis Sierra y Aude Biannic, además del talento de Francesca Barale y Tota Magalhaes, completan una formación equilibrada para afrontar la Corsa Rosa. "El Giro d'Italia Women 2026 promete una edición especialmente exigente y en el que Movistar Team buscará volver a pelear por las posiciones de honor en la clasificación general y las victorias de etapa", señaló el Movistar Team en el comunicado.