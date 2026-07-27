Más de 75.000 personas y 500 marcas se reunirán en la X Sea Otter Europe en Girona. - SEA OTTER EUROPE

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin celebrará, del 18 al 20 de septiembre, su décimo aniversario con el propósito de superar los 74.000 aficionados de la edición de 2025 y reunirá más de 500 marcas del sector de la bicicleta, según anunciaron sus organizadores en un comunicado.

La Shimano Sea Otter Europe Costa Brava-Girona by Garmin será de nuevo la capital ciclista internacional con un programa de pruebas deportivas y actividades familiares y zonas de ocio alrededor del Pavelló de Fontajau de Girona.

La zona de exposición volverá a ser un gran escaparate ciclista en el que los asistentes pueden pasear por los largos pasillos del festival, ver las últimas novedades de las marcas, descubrir nuevos productos y conocer de cerca bicicletas, accesorios, componentes, productos de nutrición y demás artículos del sector.

El festival ha constatado un crecimiento notable respecto al año pasado y amplía un 10 por ciento la zona de exposición. En total, ya hay 97 por ciento del espacio expositor reservado, lo que supone un incremento de reservas respecto al mismo periodo del año anterior.

Otro de los grandes rasgos distintivos del festival es el programa deportivo que complementa toda la actividad de la feria. Así, los visitantes también pueden formar parte de las pruebas deportivas con un abanico de opciones encabezadas por la 226ERS UCI Gravel World Series y la Copa del Mundo Cross Country Marathon (XCM).

Estas carreras de la máxima categoría congregará a los mejores especialistas del planeta. Por otro lado, la Ciclobrava by Lapierre es la prueba más masiva de todas, la cicloturista de carretera que une la ciudad de Girona con la Costa Brava.

La Continental Gravel Ride Tour, la SCOTT Marathon Cup, Shimano Super Cup Massi, la Super Cup Youth, el Campeonato de España XCE y competiciones de otras disciplinas completan el cuadro deportivo.

DEMOSTRACIONES GRATUITAS

Una de las actividades con mayor seguimiento es el Demobike. Los visitantes podrán reservar de manera gratuita los modelos que deseen probar en circuitos especialmente diseñados para ello, antes de tomar la decisión de comprarla.

El año pasado se llegó a la cifra récord de más de 4.600 reservas de Demobike. Las reservas se abrirán próximamente y se podrán tramitar a través de la web oficial.

Otro de los mayores éxitos del festival reside en su naturaleza festiva y familiar. Así, los más pequeños también encuentran un espacio seguro en el que pasarlo bien, participar en los juegos de la zona de exposición, formar parte del programa deportivo, así como de aquellas actividades específicamente pensadas para ellos.

El festival también incluye zonas y actividades para el confort, como las zonas foodtrucks con una amplia propuesta gastronómica, música y otras actividades.