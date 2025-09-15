Mavi García capitaneará al equipo español en el Mundial de Ruanda

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La corredora del Team Jayco-AlUla Margarita Victoria 'Mavi' García volverá a capitanear a la selección española en el Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera, que se disputa por primera vez en África, en Kigali, capital de Ruanda, del 21 al 28 de septiembre, anunció este lunes la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

La ciclista balear, que ha vuelto a completar una gran temporada a sus 41 años, se ha impuesto este curso en una etapa del Tour de Francia, y llega al Mundial tras concentrarse en el CAR de Sierra Nevada. García tratará de mejorar el décimo puesto logrado en Glasgow en 2023, su mejor resultado mundialista hasta la fecha.

La convocatoria de la seleccionadora nacional, Gema Pascual, la completan Mireia Benito (AG Insurance-Soudal Team), que hará también la contrarreloj individual, la campeona de España, Sara Martín (Movistar Team), Ane Santesteban (Laboral Kutxa), Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa) y Alicia González (St Michel-Preference Home-Auber93).

La contrarreloj individual, en la que participará la campeona de España Mireia Benito, se celebrará el 21 de septiembre con un recorrido de 31,2 kilómetros y 460 metros de desnivel positivo acumulado, con doble subida a la Cote de Nyanza, de 2,5 kilómetros al 5,8 de pendiente media, además de con el muro empedrado de la Cote de Kimihurura, de 1,3 kilómetros y 6,3% de pendiente media en el tramo final.

La prueba en línea se disputará el sábado 27 de septiembre, con las mujeres teniendo que dar un total de 11 vueltas al circuito de 15,1 kilómetros y 305 metros de desnivel positivo acumulado. En total, las ciclistas recorrerán 164,6 kilómetros con 3.350 metros de desnivel positivo acumulado. En cada vuelta el pelotón tendrá que superar la subida de Kigali Golf (800 metros al 8,1% de media con rampas máximas del 14%) y la subida adoquinada a Kimihurura (de 1,3 kilómetros y 6,3% de pendiente media).