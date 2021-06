La Mesa Española de la Bicicleta denuncia que la fiscalía estigmatiza al ciclista en su último dictamen

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Española de la Bicicleta considera "necesario" y "urgente" salir al paso de parte del contenido del Dictamen 2/2021 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, que culmina, según ella, una "campaña de desprestigio" contra el uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) e incluye a las bicicletas a pesar de tratarse de vehículos totalmente distintos.

Para la Mesa Española de la Bicicleta el dictamen de la fiscalía crea una "alarma social" al apuntar directamente a los usuarios de VMP y bicicletas con "desacertados argumentos, impropios de esa institución".

Asimismo, reclama la aplicación de una Directiva europea sobre homologación de vehículos, ignorando que los VMP y las bicicletas (eléctricas o no) están excluidos de su ámbito. "Si se comercializan los VMP con una potencia no autorizada es un problema de la Administración inspectora, no del usuario", señala.

"Señala el Dictamen que se comercializan las bicicletas y los VMP sin ninguna cautela, como si se trataran de 'balones de baloncesto'. En el caso de la venta de bicicletas, se encuentran totalmente reguladas y homologadas conforme a una estricta regulación europea", añade.

Apunta el Dictamen la necesidad de aclarar qué tipo de vehículos son los VMP y las bicicletas eléctricas, "cuando está clara la definición de los mismos en la normativa europea y en la española". Destaca la relevancia que ello tiene para el control de la conducción bajo los efectos de alcohol y drogas, "vinculando ciclistas con alcohol y drogas, cuando sabe perfectamente la Fiscalía que desde hace tiempo están sujetos a ese control todos los conductores de vehículos, motorizados o no, incluidos los ciclistas".

Por último, la fiscalía se apunta a la campaña del seguro obligatorio para VMP y bicicletas, tan cercana a las compañías de seguros y tan alejada del modelo europeo al que dice el Dictamen que tiene que apuntar. Por su parte, la Unión Europea acaba de pronunciarse sobre la no obligatoriedad del seguro para bicicletas eléctricas, recuerda.

"La Mesa Española de la Bicicleta reclama que no se estigmatice al ciclista, que se controle a los falsos VMP, que perjudican tanto a peatones como a ciclistas, y que se adecue la red vial a una movilidad sostenible", concluyó.

La Mesa Española de la Bicicleta está formada por la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Ciclojuristas, la International Mountain Bicycling Association España (IMBA) y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).