Mikel cubre de 'landismo' El Collado del Alguacil y Enric Mas sentencia su conquista de La Vuelta

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ha ganado este sábado la 20ª y penúltima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil, en cuya cima el español Enric Mas (Movistar Team) ha defendido su liderato en la clasificación general frente al ímpetu 'in extremis' del austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Después de la salida neutralizada, el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) y el portugués Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG) atacaron nada más arrancar y resquebrajaron los planes. Ya sacaban 45 segundos al pelotón tras consumir 14 km y entonces se puso serio el equipo Uno-X Mobility, con un ritmo alto que rompió al gran grupo de corredores.

Los noruegos Tobias Johannessen, Andreas Leknessund y Rasmus Tiller, junto al danés Andreas Kron, evidenciaron ese trabajo del Uno-X Mobility hasta coger a los primeros fugados y arrastrar a otros ocho ciclistas. Para evitar sustos tempraneros, por detrás comenzó a tirar el Movistar Team, equipo del líder, gracias a Iván Romeo y a Raúl García Pierna.

Los 14 escapados afrontaron primero el Puerto de los Blancares (3ª cat.) y se mantuvieron en cabeza hasta las primeras rampas del Puerto de El Purche (1ª cat.). Ahí empezó la retahíla de ataques del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), muy voluntarioso durante esta edición de La Vuelta y que no daba por perdida su pelea por el podio.

Cada maniobra suya forzaba la reacción del equipo Decathlon CMA CGM, defendiendo el tercer puesto provisional del insistente Felix Gall. Por si fuera poco, el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) quería su cuota de protagonismo, obligando a Enric Mas y al esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a estar atentos, aunque descolgados.

La dureza del recorrido granadino había generado grupetos con luchas distintas, para deleite de la numerosa afición repartida en los lugares clave de la jornada. Carapaz dio otro arreón en El Purche y animó más el 'cotarro', al tiempo que Mikel Landa cazó a los fugados supervivientes.

Ellos eran el español Pau Miquel (Bahrain Victorious), el neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el australiano Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM), los tres en compañía de Oliveira, de Van Aert y del núcleo duro del equipo Uno-X Mobility: Johannessen, Leknessund, Kron y su compañero de equipo, también danés, Simon Dalby.

Cerca de entrar en los últimos 50 km, el 'landismo' se desató porque en el horizonte esperaba el Puerto de El Duque (1ª cat.). Se le unió el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech), pero Landa se envalentonó en el áspero ascenso a Collado del Alguacil y dejó atrás a Johannessen para saborear paulatinamente su triunfo de etapa en Güejar Sierra.

Landa obtuvo su quinto triunfo en una 'grande' tras cruzar la línea de meta en 4h58:01, en concreto 6:54 más rápido que el líder Mas y 7:32 más rápido que Roglic, habiendo salvado el esloveno su segunda plaza en el podio a pesar de que Gall no cejó en su empeño hasta la conclusión.