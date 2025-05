Mikel Landa regresa a casa e inicia su "larga recuperación"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ha abandonado este lunes el hospital de Tirana (Albania) en el que permanecía ingresado desde su dura caída en la etapa inaugural del Giro de Italia, en la que sufrió una fractura estable de la vértebra T11, y ha regresado a casa, donde iniciará su "larga recuperación".

"Quiero agradecer a todos los mensajes de apoyo y el cariño que he recibido. También quiero agradecer su trabajo a los médicos tanto en el lugar del accidente como en el hospital de Tirana, y a todo el personal de Soudal Quick-Step que me ha cuidado y me ha ayudado a volver a casa. Será una larga recuperación, pero el apoyo que me han brindado me fortalecerá en mi camino", señaló Landa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El vasco, de 35 años, se salió de la trazada en el descenso final de la etapa de 160 kilómetros entre Durrës y Tirana (Albania), a unos cinco kilómetros de meta, y se chocó con el bordillo. Finalmente, tuvo que ser evacuado en camilla e inmovilizado. El accidente le hizo abandonar la 'corsa rosa' y le obligará a permanecer en posición decúbito prono, es decir, tendido boca abajo, durante "un tiempo prolongado", según desveló el Soudal Quick-Step.

Además, el equipo belga explicó que el corredor español pasó la noche en la UCI, pero al "no sufrir más complicaciones" fue trasladado a una habitación normal y se organizaron sus preparativos para su regreso a casa, donde podrá comenzar su recuperación. "Está de buen ánimo y optimista de cara al futuro", apuntó.

"En Soudal Quick-Step, queremos expresar nuestro agradecimiento a los médicos y al personal, tanto del lugar del accidente como del hospital de Tirana, por la atención brindada a Mikel", añadió.