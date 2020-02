Mikel Nieve: "El de 2019 no fue mi mejor año, espero hacerlo mejor éste"

Publicado 18/02/2020 17:12:56 CET

El corredor español del Mitchelton-Scott Mikel Nieve confía en mejorar en este 2020 los resultados de la temporada pasada, que no fue su "mejor año", ante su debut del curso esta semana en la Vuelta a Andalucía, después llevar a cabo una concentración en altura en Colombia junto a Esteban Chaves.

Mikel Nieve, que suma la participación en 18 'grandes' y en todas ha acabado entre los 25 primeros, seis de ellas entre los diez, y tres victorias de etapa en el Giro y una en La Vuelta, ha modificado sus hábitos y se entrenado en América.

"En lugar de ir al sur, conocer otro país y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Estuve dos semanas y pico. No puedo estar más agradecido a Esteban por su invitación y por cómo me trató, él y su familia. Pude conocer muchos lugares, la cultura colombiana... Estuve encantado", explicó en declaraciones a su servicio de prensa.

A 2.500-2.600 metros de altura, el oxígeno escasea, pero las piernas se preparan para las cuestas de la primavera y verano. "Al principio notas esa altura, en los vatios se ve que no hay fuerza. Está bien para entrenar, pero tienes que ir con un poco de cuidado porque el cambio es importante y exigente. Está bien para ir en enero, sin mucha prisa, y haciendo las cosas bien. El puerto más alto que subimos está a 3.400 metros. Es una zona verde, cae algún chaparrón, y la temperatura es baja a esa altura, pero no es el frío de casa", comparó.

Antes de Andalucía, el Mitchelton-Scott se ha concentrado en Almería. "La pretemporada está bien para ir tranquilo y trabajar pero al final tienes ganas de que llegue un objetivo y empezar a correr. Tengo ganas de ver dónde estamos. Todo el mundo empieza rápido, los líderes disputan y al final todas las carreras son exigentes. Además, Andalucía es dura. El objetivo del equipo es luchar en las vueltas, por la general o por las etapas", indicó.

El Mitchelton-Scott no ha emprendido las 'grandes revoluciones' de los últimos años, pero, según Nieve, la baja de Matteo Trentin "es bastante sensible porque te da mucha presencia". "Pero con los hermanos Yates, Esteban, Jack, Lucas... para las generales y los corredores de clásicas y rodadores pienso que es un equipo bastante completo. Y de los jóvenes seguro que alguno da un salto adelante. Mi papel no cambia mucho. Intentaré llegar bien a los objetivos, sobre todo a las grandes vueltas y aportar todo lo que pueda, dejarme ver o ayudar a los demás. El calendario aún lo tengo que cuadrar", manifestó.

Echando la mirada atrás, admitió que en 2019 hubo claroscuros. "No fue mi mejor año, quizá me faltó algún punto en el Giro y en la Vuelta. No me quedé totalmente satisfecho. Este año la intención es mejorar lo del año pasado, sobre todo las sensaciones y espero aportar un poco más. Tuve momentos en lo que me encontré muy bien, pero en el Giro me faltó algo y en la Vuelta también. El décimo puesto está bien pero tampoco me vi súper. Se trata de analizar lo que hicimos el año pasado, darle una vuelta, y esperar hacerlo mejor este año", confió.

En 2019 renovó por dos temporadas con el equipo, hasta 2021, por lo que expresó su agradecimiento a los responsables. "Desde principios de año me comentaron que le gustaría que siguiera y yo estoy encantado. Estoy muy a gusto en el equipo, por el ambiente, la manera de trabajar. Espero corresponder a la confianza que han depositado en mí", subrayó.

A su juicio, el ciclismo es cada vez es más global y los jóvenes vienen pegando muy fuerte. "Los últimos años sobre todo se está globalizando todo cada vez más, los jóvenes vienen de diferentes países... Y hay que amoldarse. Llegan muchas figuras, hay mucha competencia: toca prepararse lo mejor posible, dar el mejor nivel posible y poner las cosas difíciles. Las figuras ya explotan con 20, 21, 22 años... Es una pasada. Nos toca seguirles, intentarlo, o ponerles al menos las cosas difíciles", declaró.