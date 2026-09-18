Mireia Benito ficha por el Movistar Team hasta 2029

Archivo - Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), durante una carrera. - RFEC - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista catalana Mireia Benito formará parte del Movistar Team a partir de 2027, con un contrato para las próximas tres temporadas, hasta 2029 después de completar varias temporadas en las filas de AG Insurance-Soudal, según un comunicado.

"La catalana, nacida en 1996, llega a la estructura telefónica consolidada como una de las grandes referencias del ciclismo español y con una importante experiencia en el pelotón internacional", destacó el Movistar Team.

Su gran momento de 2026 llegó en los Campeonatos de España de Sabiñánigo, donde conquistó el doblete nacional al proclamarse campeona tanto de contrarreloj como de fondo, sumando así su cuarto título consecutivo contra el crono.

A lo largo de la temporada, Benito también fue tercera en la Cadel Evans Great Ocean Road Race, cuarta en la clasificación general de la Vuelta a Burgos, donde logró además un segundo puesto de etapa, y quinta en la Volta a Catalunya.

Ahora afronta una nueva etapa en su carrera de la mano del Movistar Team, donde aportará su "experiencia, capacidad contra el crono y versatilidad" a un equipo que continúa reforzando su proyecto deportivo de cara a las próximas temporadas.

"Si hace unos años me hubieran dicho que acabaría vistiendo los colores de Movistar Team, probablemente habría pensado que era inimaginable. Siempre lo he visto como un equipo ambicioso, con un proyecto que apuesta por el desarrollo de las más jóvenes sin olvidar que la experiencia juega un papel clave en este deporte. Esa combinación siempre me resultó muy atractiva", confesó Benito.

La catalana se incorpora al Movistar Team "con muchas ganas de aportar, de trabajar incansablemente" y "de mimetizarme con el buen ambiente que ya existe en el equipo", añadió. "Quiero seguir retándome, persiguiendo nuevos objetivos y aprendiendo a hacer de las derrotas una parte tan importante de quien soy como lo son las victorias. Porque este deporte es muy duro, pero si hay tanta gente apasionada por él, será porque también es capaz de hacernos indescriptiblemente felices", dijo.

Por su parte, el máximo responsable deportivo y director del Movistar Team, Sebastián Unzué, expresó que les hace "mucha ilusión anunciar la llegada de Mireia Benito", una corredora a la que conocen "desde hace muchos años". "No tenemos ninguna duda de que será una pieza clave desde el primer día. Su capacidad de aportar en todos los terrenos, su experiencia y su carácter la convierten en un valor seguro para el equipo", explicó.