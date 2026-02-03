Momparler celebra la presencia de Benidorm "año tras año" en la Copa del Mundo de Ciclocross

El nuevo arenero fue uno de los puntos candentes de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI–Benidorm Costa Blanca 2026. - J.A. HIGUERAS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El organizador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm, Pascual Momparler, celebró la elección por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI) de la ciudad de Benidorm como prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross 2027 siendo sede por "quinta ocasión consecutiva" y como una de las pocas carreras que se mantiene "año tras año en este calendario".

"Va a ser la quinta ocasión consecutiva en que disfrutemos de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI en Benidorm. Es un éxito que llega gracias a todos los que creen en este sueño y lo comparten con nosotros. Somos una de las pocas carreras que la UCI mantiene año tras año en este calendario, y que además es una referencia para el resto de organizaciones", manifestó Momparler en declaraciones facilitadas por la organización.

En ese sentido, desde la prueba aseguran que la edición de 2027 "será una gran oportunidad para continuar aprendiendo" de cara a los Campeonatos del Mundo que aspiran celebrar en 2031. "Esto nos enorgullece porque nos permite seguir siendo un motor económico para la Costa Blanca en pleno mes de enero y también para la progresión del ciclocross español, que este mismo fin de semana ha constatado su estado de gracia en el Mundial mediante Benjamín Noval (4º en la prueba juvenil masculina), Raúl Mira (7º en la sub23 masculina) o Felipe Orts (7º en la Elite masculina)", destacó.

Por su parte, el alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Antonio Pérez, señaló que para la ciudad alicantina es "una grandísima noticia" poder acoger una prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross 2027 el próximo 17 de enero. "Tendremos una nueva cita con el mejor ciclocross, que ha encontrado en nuestra ciudad una gran aliada; una alianza que esperamos que se mantenga en el tiempo, reeditándose año a año y culminando en 2031 con esos Campeonatos del Mundo que aspiramos albergar y para los que esperamos conseguir la confianza de UCI", afirmó.

"Ese es nuestro objetivo a medio plazo; en el corto, lo es organizar la nueva edición de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI que nos espera en enero de 2027 generando la mejor experiencia para público y deportistas y logrando la mayor repercusión para Benidorm", apuntó.

Los vencedores de sus pruebas Elite fueron los mismos que alzaron los brazos en la cita alicantina: Lucinda Brand, en la femenina, y Mathieu Van der Poel, en la masculina. De hecho, los corredores que consiguieron los maillots arcoíris de las otras cuatro categorías (juvenil y sub23, en versión masculina y femenina) también participaron, con distinta suerte, en las carreras de Benidorm.