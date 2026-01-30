Movistar Team y Caja Rural-Seguros RGA correrán el Tour de Francia 2026 con salida en Barcelona

Archivo - Ciclistas del Caja Rural-Seguros RGA en una contrarreloj por equipos - Nigel Keene/Pro Sports Images /AFP7/Europa Press

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tour de Francia ha confirmado este viernes la selección de los 23 equipos, incluidos el Movistar Team y el Caja Rural-Seguros RGA, que tomarán la salida en la edición de 2026, que arrancará el próximo 4 de julio desde Barcelona con una 'Grand Départ' histórica que incluirá dos etapas íntegras en Catalunya y una tercera con salida desde Granollers antes de pasar la frontera francesa.

La nómina estará formada por los 18 UCI WorldTeams, entre ellos el Movistar Team español, a los que se suman cinco equipos de la categoría UCI ProTeams, tres de ellos con clasificación directa por ranking y dos mediante invitación de la organizadora A.S.O., que ha invitado al Caja Rural.

Entre los equipos invitados destaca esa primera participación en el Tour de Francia del Caja Rural-Seguros RGA, que debutará en la ronda gala tras recibir una de las invitaciones de la organización, junto al equipo francés TotalEnergies.

De este modo, el ciclismo español volverá a contar con dos equipos en el Tour de Francia, una circunstancia que no se daba desde hace varias ediciones y que se producirá además en un año especialmente simbólico por la salida desde Barcelona.

Completan la relación de ProTeams presentes el Tudor Pro Cycling Team y el Q36.5 Pro Cycling Team, ambos suizos y clasificados de forma directa, así como el conjunto francés Cofidis, también con acceso automático a la carrera.

La edición de 2026 del Tour de Francia arrancará desde la capital catalana, con una primera etapa en Barcelona, una segunda entre Barcelona y Tarragona y la tercera con salida en Granollers para una 'Grand Départ' que refuerza la apuesta de la carrera por Catalunya y por España como escenario de uno de los grandes eventos del calendario ciclista internacional.