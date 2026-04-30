Movistar Team ficha a la joven Alejandra Neira hasta 2029

Archivo - Alejandra Neira (España), durante la contrarreloj júnior femenina del Campeonato de Europa UEC 2025, disputada el 1 de octubre entre Allex y Étoile-sur-Rhône (Francia) - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha anunciado este jueves el fichaje de la ciclista española Alejandra Neira hasta 2029, en una apuesta por el talento joven con la incorporación de una de las corredoras con mayor proyección del panorama nacional, que se unirá a la estructura a partir del 1 de agosto de 2026.

Nacida en Santiago de Compostela el 10 de junio de 2008, Neira ha destacado en las categorías inferiores por su regularidad y competitividad, tras formarse en el filial Baqué Movistar Team durante las temporadas 2025 y 2026, paso previo a su salto definitivo al máximo nivel dentro del conjunto telefónico.

Su palmarés reciente avala su progresión, con logros como el título de campeona de España júnior contrarreloj en 2025, una victoria de etapa en la Watersley Ladies Challenge o el reconocimiento como mejor joven en el Tour du Gévaudan Occitanie Femmes, además de acumular más de una decena de podios.

En 2026 ha confirmado su crecimiento con resultados destacados como la victoria en el Gran Premio Igartza, la segunda posición en la Clásica de Jaén Nation's Cup Women o el segundo puesto en la clasificación general de la EPZ Omloop van Borsele.

"Es un orgullo enorme dar el salto a Movistar Team, una de las estructuras más importantes del ciclismo mundial. Afronto esta nueva etapa con mucha ilusión y ambición por seguir creciendo como ciclista", señaló Neira.

Con esta incorporación, el equipo telefónico refuerza su estrategia de desarrollo de jóvenes talentos con una corredora de "gran margen de crecimiento".