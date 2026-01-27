Movistar Team ficha al polaco Filip Maciejuk para la temporada 2026

Archivo - El ciclista polonés Filip Maciejuk en una prueba del calendario UCI con el Red Bull–Bora–Hansgrohe - Europa Press/Contacto/Tomas Sisk - Archivo

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha alcanzado un acuerdo con el ciclista polaco Filip Maciejuk para su incorporación al equipo a partir de la temporada 2026, en un contrato de una campaña que refuerza la estructura del conjunto español con un perfil de rodador potente y especialista en el llano y la contrarreloj.

Maciejuk, de 26 años, se convierte en el corredor número 28 de la plantilla masculina y llega avalado por su condición de campeón de Polonia de contrarreloj en 2025, además de por su fiabilidad como hombre de equipo y su capacidad para asumir trabajo colectivo en jornadas exigentes de control del pelotón.

El ciclista polaco procede del Red Bull-Bora-hansgrohe, formación en la que ha competido durante las dos últimas temporadas (2024 y 2025), acumulando experiencia en el calendario internacional y en pruebas de primer nivel.

"Fichar por Movistar Team significa mucho para mí. Estoy extremadamente feliz y quiero agradecer a la dirección y al staff la confianza que han depositado en mí", señaló Maciejuk, que aseguró llegar "plenamente motivado para dar el 100%" y poder contribuir a los objetivos del equipo.

"Movistar Team tiene una gran historia y es un verdadero privilegio formar parte de un conjunto como este", añadió el polaco, que subrayó que este paso es "muy importante" para su carrera. "Creo que es el entorno perfecto para seguir desarrollándome, con una plantilla muy experimentada en grandes vueltas y clásicas. Mi objetivo es aportar toda la experiencia que he adquirido para apoyar a mis compañeros y ayudar al equipo a conseguir buenos resultados durante toda la temporada", concluyó.