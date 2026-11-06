El Movistar Team ficha "potencia" con el belga Rune Herregodts

Rune Herregodts, con el UAE Team Emirates-XRG durante el Tour de Guangxi 2026. - MASSIMO FULGENZI / SPRINTCYCLING

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movistar Team ha anunciado este viernes la incorporación del ciclista belga Rune Herregodts, de 28 años y que de forma oficial se unirá a la estructura del conjunto español ya en 2027, tras haber alcanzado un acuerdo para las próximas tres temporadas.

"Nacido en Aalst el 27 de julio de 1998, llega procedente del UAE Team Emirates-XRG como vigente campeón de Bélgica en ruta", destacó el equipo 'telefónico' sobre un título conquistado el pasado mes de junio.

"Herregodts aterrizó en el pelotón profesional en 2021 de la mano del Sport Vlaanderen-Baloise. En 2023 dio el salto al WorldTour con el Intermarché-Circus-Wanty, y las dos últimas temporadas las ha completado en el conjunto emiratí. Su perfil destaca por su potencia, sus prestaciones en el llano y su capacidad para desenvolverse en carreras de un día y jornadas de desgaste", continuó la nota del Movistar Team.

Esa nota alabó las "seis victorias profesionales" del belga. "Entre sus resultados más destacados figuran el triunfo en la Ronde van Drenthe de 2021, dos victorias de etapa en 2022 --en la Vuelta a Andalucía y el Sazka Tour-- y la general y una etapa del ZLM Tour en 2024. Previamente, en 2023, fue segundo en la Figueira Champions Classic y logró dos puestos entre los tres primeros en etapas del Critérium du Dauphiné. En 2026 ha dado un nuevo paso adelante al proclamarse campeón nacional belga en ruta", agregó el comunicado de prensa 'telefónico'.

Acorde a la nota, Herregodts "aportará al Movistar Team experiencia en el WorldTour, capacidad para el trabajo colectivo y alternativas para buscar resultados en diferentes terrenos". "Su incorporación permitirá reforzar el bloque masculino de cara a 2027, con un corredor que combina cualidades para las clásicas y las pruebas de un día con experiencia en carreras por etapas y contrarreloj", incidió el conjunto 'telefónico'.

Luego el propio Herregodts admitió estar "muy ilusionado" por unirse al equipo español. "Por lo que he podido ver hasta ahora, estamos trabajando en la dirección correcta. Creo que el equipo está dando muchos pasos adelante en materia de rendimiento y, para mí, es un buen entorno en el que demostrar mi calidad, ayudar al equipo y tener también más oportunidades en las escapadas y las clásicas. Tengo muchas ganas de que llegue el próximo año y de que hagamos una gran temporada juntos. Estoy convencido de que tendremos éxito", auguró en sus declaraciones.

"He hablado un poco con Cian y también con el equipo para conocer su forma de trabajar. Él estaba muy entusiasmado, y eso ha reforzado mi confianza en que este es un buen lugar para desarrollar mi carrera como ciclista", aludió finalmente a su compatriota Cian Uijtdebroeks.