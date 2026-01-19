Movistar Team presenta su serie 'El Día Menos Pensado' tres años después con "caras nuevas y menos conflictos"

Archivo - El ciclista español Iván Romeo (Movistar Team) celebra su victoria de etapa en el Critérium du Dauphiné 2025. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

El Movistar Team, único equipo en el UCI WorldTour, presentó este lunes la quinta temporada de su serie documental 'El Día Menos Pensado. Una nueva generación', enfocada en las "nuevas caras" de la escuadra personificado en el campeón de España, Iván Romeo, y donde hay "menos conflictos" internos en el conjunto que en campañas anteriores.

El Espacio Movistar situado en la Gran Vía de Madrid fue el escenario para la presentación oficial de la serie original sobre el Movistar Team, nacida a finales del 2017, y que regresa dos años después. "Veo una evolución desde que empezó, con algunos de los protagonistas que estaban en esa temporada 2018 sobre la bicicleta y que ahora están en el coche", afirmó el responsable del Movistar Team, Eusebio Unzué, tras la proyección del primer capítulo.

Esta nueva temporada de 'El Día Menos Pensado' se adentra en un momento clave de transición: la convivencia entre la vieja guardia y un grupo de jóvenes corredores que ya no esperan su turno, sino que quieren cambiar las reglas desde dentro. Estarán disponibles los tres episodios a partir de este lunes en la plataforma Movistar+.

Uno de los nombres propios de la pasada temporada para el conjunto español fue el joven Iván Romeo, que afianzó su papel como líder. "No he conocido a ningún corredor con la personalidad de Iván, tiene mucha confianza en sí mismo y le da igual los rivales que tiene enfrente. Asume riesgos increíbles y el día que no salen las cosas pasa página inmediatamente", señaló Unzué del vallisoletano.

En esa línea, destacó "su condición de contrarrelojista" para compararlo con Miguel Indurain, "aunque en la montaña pierda". Por eso, el director navarro cree que hay que "tener paciencia" con la progresión de Romeo. "Tenemos que ayudarle a progresar, que mejore esa capacidad de moverse perfectamente en todos los terrenos. Creo que la alta montaña hará algunos objetivos inalcanzables", valoró.

Por su parte, el director de esta quinta temporada, producida por TBS, Carlos Morán, reflexionó sobre el conflicto que tienen "entre el ámbito comunicativo y el creativo" para poder grabar las secuencias. "Es un acuerdo, pero no es fácil llegar a puntos de unión. Aunque esta temporada no hay demasiados problemas porque ha habido pocos conflictos en el equipo", reconoció.

"Hay que agradecer al equipo que nos abre las puertas. Pero especialmente esta temporada a Enric (Mas) que, estando atormentado, se abre en canal para saber qué le pasó en el Tour de Francia porque ni él ni el equipo lo sabía. Que Enric nos abra las puertas de su casa asombra", comentó Morán.

Y es que el director aprecia una gran diferencia con "esas caras nuevas" que llegan al equipo. "Tienen otra forma de afrontar el ciclismo. Corredores como Carlos Canal, Javi Romo, el propio Iván Romeo... Dominan el escenario como no pensábamos. Es bueno ver a los deportistas de élite en los buenos momentos, pero en los malos es cuando se les humaniza y la serie acerca al aficionado ese lado del deportista", indicó.

Finalmente, Carlos Morán confirmó que ya están trabajando "para que haya una sexta temporada" de 'El Día Menos Pensado', aunque la competición acaba de empezar y no hay material todavía. "Ojalá se pueda contar", puntualizó. Una noticia a la que Eusebio Unzué añadió que en esa temporada se pueda "ver un Tour de Francia masculino para Movistar". "Me haría especial ilusión", concluyó.