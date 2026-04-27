Noel Martín reina en la segunda etapa de la Skoda Titan Desert Marruecos y Luis Ángel Maté sigue líder

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El español Noel Martín (Massi ISB Sport) ha conseguido la victoria en la segunda etapa de la Skoda Titan Desert Marruecos 2026, que se ha desarrollado este lunes sobre 105 kilómetros y con 1.550 metros de desnivel entre Boumalne Dades y Battou, después de imponerse al esprint sobre su compatriota Luis Ángel Maté (KH7), que conserva el liderato de la general.

Después de que el chileno José Luis 'Pipo' Rodríguez y Jonathan Castroviejo liderasen en el CP1, con 1:34 de ventaja sobre los perseguidores en el kilómetro 34, el pelotón consiguió neutralizar al dúo poco después, en el kilómetro 40.

En el 62, Dani Moreno (KH7) lanzó un ataque al que respondieron algunos corredores como Luis León Sánchez (Cleardent), Maté, el portugués Bruno Rosa (Vasconha BTT Vouzela) o el propio Martín, campeón del mundo de tándem y bronce paralímpico como piloto de Christian Venge en Tokyo 2020, que finalmente fue el más astuto entre el grupo de siete ciclistas que optaron a la victoria (3:54:40).

A pesar de ser segundo, el andaluz (7:56:09) conserva el liderato de la general con ocho minutos de renta sobre Rosa (8:04:02), mientras que Martín se mantiene en la tercera plaza (8:05:29) por delante de LuisLe Sánchez (8:05:37).

Por su parte, la neerlandesa Tessa Kortekaas (Massi ISB Sport), doble ganadora de la Titan, repitió triunfo en la categoría femenina después de mandar en el estreno del domingo al entrar en meta decimocuarta en la general total (4:06:04), con la española Pilar Fernández (KH7) y la checa Petra Planickova (Auto Pokorny) de nuevo segunda (4:35:56) y tercera (5:21:29), respectivamente. Así, Kortekaas afianza su distancia en la general femenina, con Fernández como su rival más cerca a 58 minutos.

Este martes, los corredores afrontarán la tercera etapa de la prueba marroquí, jornada maratón y ecuador de la carrera, con un recorrido de 98 kilómetros y 352 metros de desnivel entre Battou y Sidi Ali. Los participantes tendrán que ser autosuficientes y superar los dos sectores sin ningún tipo de ayuda externa.