Oier Lazkano, decimoquinto en la contrarreloj del Campeonato de Europa élite de carretera

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Oier Lazkano consiguió este miércoles la decimoquinta posición en la contrarreloj del Europeo de Múnich (Alemania), mientras que Sandra Alonso y Ziortza Isasi fueron 22ª y 24ª respectivamente, en la prueba femenina.

Con salida y meta en la localidad de Fürstenfeldbruck, la crono se disputó principalmente sobre un recorrido llano de 24 kilómetros y que dejó como nuevo campeón continental al suizo Stefan Bissegger en una jornada gloriosa para el país pues la crono femenina también llevó la firma de la helvética Marlen Reusser.

Oier Lazkano, el representante español en la crono masculina, fue 15ª posición después no haber encontrado las mejores. "No he llegado a los vatios que tenía que haber llegado, quizá he salido muy rápido en el repecho inicial y en el llano que había arriba, pero de todo se aprende y esto es una experiencia más", lamentó.

"Me queda la pena de saber que con mis números podía haber estado un poco más arriba y por eso no me queda muy buen sabor de boca", manifestó Lazkano tras completar la contrarreloj en un tiempo de 28 minutos y 50 segundos, que incluso le valieron momentáneamente la primera posición.

Por su parte, Sandra Alonso, medalla de bronce en la especialidad en el pasado Campeonato de España, y Ziortza Isasi, estuvieron muy lejos de las mejores en la crono. Alonso terminó en 22ª posición tras completar la crono en 33:59 y Ziortza Isasi fue 24ª tras marcar un tiempo de 34:49.