Pascual Momparler: "Benidorm es ya un evento más grande de lo que nosotros creíamos y esperábamos"

El máximo responsable de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI – Benidorm Costa Blanca, Pascual Momparler. - J.A. HIGUERAS/COPA DEL MUNDO CICLOCROSS BENIDORM

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El organizador de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm, Pascual Momparler, defendió que esta carrera "es ya un evento más grande" de lo que esperaban, "una competición que está por encima de los nombres", porque "la gente seguirá viniendo a Benidorm por la trayectoria y el aura de esta prueba"

"Es un espectáculo, un evento y una competición que está por encima de los nombres e incluso de quienes lo organizamos. Es una cita anual para muchos aficionados, familias y deportistas. Ya es algo más grande de lo que nosotros creíamos y esperábamos. Hemos trabajado muy bien y alcanzado lo que ni siquiera soñábamos. Otro año no vendrá Van der Poel y serán otras las estrellas; pero la gente seguirá viniendo por la trayectoria y el aura de esta prueba", expresó Momparler en una entrevista publicada por la organización.

Esta edición contó con la presencia del neerlandés Mathieu Van der Poel y, desde la organización, hicieron "todo" lo que estaba en su mano "para persuadirle de participar". "Cambiamos el recorrido con novedades de su agrado y le dimos todo lo posible en el aspecto deportivo. Él valoró todo esto y acabó acudiendo para regalarnos un domingo inolvidable", dijo.

"Un ciclista como él es un sello de calidad para el evento. Puedes tener una gran prueba y una gran afición, pero sin una estrella como él nos faltaría el sello de calidad. Sin él, estaríamos hablando de una edición magnífica; de un crecimiento como evento pese a las ausencias. Pero, con su presencia, hemos conseguido ese sello de calidad para consolidarnos como una de las mejores carreras de ciclocross del mundo. Es un orgullo que Van der Poel no dejara pasar la oportunidad de exhibirse en Benidorm", celebró.

Además, destacó el podio del español Felipe Orts. "Fue increíble y reconfortante, porque pudimos ver que todo el trabajo que se ha hecho con este deportista ha tenido recompensa. Entre muchas personas hemos formado a Felipe Orts desde niño, y verle triunfar en su casa como el héroe que es resultó muy emocionante", aplaudió.

Momparler analizó también el recorrido, que "ha endurecido y roto más la carrera tal y como los ciclistas querían". "Estoy un poco desilusionado porque todo el esfuerzo que hicimos para construir un nuevo macro-arenero no arrojara el impacto deseado. Al llover, la arena se apelmazó y no fue tan selectivo. Teníamos un tractor preparado para pasarlo en los interludios entre carreras y remover la arena, pero la UCI no lo permitió", relató.

"Me quedo con que, organizativamente, todo ha funcionado a la perfección. Si ha habido algún fallo, ha sido mínimo. Cada vez somos mejores como equipo. Eso es lo que me hace sentir más orgulloso de estos 15 días trabajando sin descanso en Benidorm", agregó.

Finalmente, Momparler cree que está "más cerca de albergar el Mundial del 2031". "Como organización, no podemos trabajar más ni mejor. Christoph Roodhooft, mánager del equipo Alpecin-Deceuninck de Mathieu Van der Poel y uno de los nombres de mayor peso en el ciclocross, me dijo que estamos en el 'top 5' de mejores organizadores de ciclocross del mundo; viniendo de él, es un halago enorme. Si no conseguimos los Campeonatos del Mundo en 2031, llegarán en 2032 ó 2033", concluyó.