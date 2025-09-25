Paula Blasi se cuelga un emocionante bronce en el Mundial de ciclismo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciclista española Paula Blasi se colgó la medalla de bronce este jueves en la prueba en línea Sub-23 del Campeonato del Mundo de ciclismo en carretera de Kigali (Ruanda).

Blasi perdió la estela de la lucha por el oro en los últimos kilómetros pero no de pelear por el podio, que se ganó en un esprint emocionante y de 'foto finish' para dar a España la segunda medalla del Mundial, tras la plata de Paula Ostiz. La carrera fue dura, con las subidas a la cote de Kigali Golf y el temido muro adoquinado de Kimihurura que dictaminó sentencia.

Las también españolas Ainara Albert primero, y Laura y Lucía Ruiz posteriormente se vieron fuera de la carrera en Kimihurura. Las favoritas no se movieron hasta a falta de unas dos vueltas, cuando ciclistas como la francesa Celia Gery, la eslovaca Viktoria Chladonova o la propia Blasi exponían su gran golpe de pedal.

En el último paso por Kimihurara, la francesa Marion Bunel atacó y se llevó a Gery y a la eslovaca, pero el oro se lo jugaron al esprint entre Gery y Chladonova, con victoria de la francesa. Por detrás, Paula Blasi, que había cedido unos metros en Kimihurura, remó para colgarse el bronce ante la italiana Eleonora Ciabocco.

"Aún estoy que no me lo creo. Sabía que Ciabocco tenía muy buen final, pero he cerrado los ojos y he apretado para dar todo lo que tenía. No es el fin del mundo cuando las cosas no te salen como el otro día en la crono, y gracias a mi entorno he podido darle la vuelta", dijo la catalana en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).