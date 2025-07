Pogacar: "Me he equivocado, me asusté de esprintar contra Van der Poel"

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) reconoció que se equivocó este domingo al luchar por la victoria de la segunda etapa del Tour de Francia por el miedo a un esprint contra Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), satisfecho con el maillot de la montaña y su segundo puesto del día y en la general.

"Diría que ha sido un buen día. Ha sido una etapa larga y dura, con un poquito de todo: lluvia, estrés, subidas explosivas. Me sentía bastante bien en los últimos kilómetros, y además mi equipo hizo un buen trabajo. Estoy contento de haber conseguido este gran segundo puesto", dijo tras cruzar la meta.

Los favoritos no decepcionaron en Boulogne-sur-Mer. "Mathieu fue más fuerte en el esprint, así que sólo puedo quitarme el sombrero. Es muy difícil derrotarle en una llegada así. Para ser sincero, me he equivocado un poco porque me he asustado de estar esprintando contra él y he esperado demasiado rato a su rueda", comentó.

"No esperaba vestirme con el maillot de puntos rojos, pero aquí estoy y pienso disfrutar el hecho de llevarlo mañana. He ganado la Montaña del Tour dos veces, pero sólo me he puesto el maillot en carrera un solo día. Mañana será mi segundo día de puntos rojos, y será una sensación especial", añadió.

Además, Pogacar, vigente campeón de la ronda gala y en busca de un cuarto título, se refirió también a la actuación de Jonas Vingegaard. "Podíamos esperarnos que Jonas [Vingegaard] atacara, visto lo visto en el Critérium du Dauphiné, y me gusta verle hacerlo. Nos ha obligado a sufrir", terminó.