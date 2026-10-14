El polaco Filip Maciejuk renueva con el Movistar Team hasta 2027

Archivo - El ciclista polaco Filip Maciejuk renueva con el Movistar Team hasta 2027 - TOMAS SISK / PN / SPRINTCYCLINGA - Archivo

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista polaco Filip Maciejuk ha renovado su contrato con el Movistar Team hasta el final de la temporada 2027, prolongando así un año más su vinculación con la estructura española a la que se incorporó a comienzos de 2026 tras quedarse sin equipo a principios del presente ejercicio.

El corredor de Pulawy, de 27 años y procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe, se ha consolidado en el conjunto telefónico gracias a su fortaleza en la lucha contra el crono --modalidad en la que se proclamó campeón de su país en 2024 y 2025 y subcampeón en 2026-- y por su capacidad de trabajo colectivo tanto en las clásicas como en las etapas de ruta.

Tras confirmarse su ampliación de contrato, Maciejuk ha expresado su agradecimiento a la dirección de la escuadra tras el complicado inicio de campaña que vivió. "Estoy muy contento de continuar en el equipo la próxima temporada", ha celebrado.

"El comienzo de 2026 fue muy complicado, porque estuve sin equipo hasta mediados de enero, pero la dirección me dio la oportunidad de defender los colores de Movistar y quiero darles las gracias por ello, así como a todo el equipo por la acogida que me brindaron", ha destacado.

Ha remarcado su rápida integración en el grupo y sus metas fijadas para el próximo curso. "Creo que me he adaptado bastante bien y disfruto mucho de cada carrera con el equipo. Ya he empezado a pensar en la temporada 2027, con el objetivo de estar al 100 % en cada carrera, formar parte de las pruebas más importantes y ayudar al equipo a ganarlas", ha valorado.