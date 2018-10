Quintana: "No hemos perdido tiempo, pero ha sido una pena que se escapase la victoria con Valverde"

Publicado 31/08/2018 18:36:27 CET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) lamentó no haber podido celebrar este viernes la victoria de su compañero Alejandro Valverde en la séptima etapa de la Vuelta a España, con un bonito final en Pozo Alcón, al tiempo que afirmó sentirse "a gusto" pasada la primera semana.

"He tenido un pinchazo pero el equipo estuvo muy bien, muy atento. Richard me esperó, me dio su bici y llegamos sin problema junto con Alejandro. Ha sido una pena que se escapase la victoria de etapa que queríamos lograr con Alejandro", indicó.

"Venía intentando cerrar las diferencias en ese grupo de contraataque, buscando que se juntase para llegar al sprint. Lo importante de todo es que no hemos perdido tiempo. Hay que librar en la etapa de mañana y ya el domingo es otro día diferente, un día que nos favorece a nosotros", añadió.

El colombiano se mantiene octavo de la general provisional de la ronda española, a un minuto y 14 segundos del líder Rudy Molard (Groupama-FDJ). "Estoy bastante bien. Los primeros días estuve un poco fastidiado por el calor pero ahora me encuentro bastante a gusto", finalizó.