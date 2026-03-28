Ricardo Ten: "Intento estirar el chicle, pero veo complicado seguir después de Los Angeles 2028"

Archivo - El ciclista español Ricardo Ten en el Mundial de Pista adaptado de Río de Janeiro. - RFEC - Archivo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Ricardo Ten ve "complicado" que vaya a continuar en el profesionalismo después de disputar los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, aunque no quiere descartar nada porque trata de "estirar el chicle todo lo que pueda" mientras que su cuerpo le permita ser competitivo, a pesar de la edad, porque sigue "disfrutando todos los días" del deporte.

"Disfruto con lo que hago. El ciclismo es algo que me llena muchísimo, me he criado con el deporte, me ha aportado siempre muchísimo. La sensación de esfuerzo y de cansancio es algo que me gusta mucho. Sigo disfrutando todos los días", manifestó Ten en una entrevista concedida a Europa Press tras el acto de celebración por los 20 años de apoyo de 'Sanitas' al deporte paralímpico y olímpico.

Con todo, el ganador de once medallas paralímpicas achaca una falta de relevo generacional en su deporte, el ciclismo. "Sabemos que el ciclismo es un deporte que conlleva un riesgo. En el caso de los padres, a no ser que sean muy fans de la bicicleta, es complicado que apuesten por un deporte en el que tienen que salir a la vía pública, con tráfico, sus hijos. Desde la federación, hay un trabajo de captación, el problema que nos encontramos creo que es que no hay tanta gente que captar", argumentó, aunque trata de ver el vaso medio lleno.

"Creo que la gente que aún estamos ahí, estamos dando una buena imagen intentando que cada vez esa gente joven pues tenga más referentes y que intenten apostar por la bicicleta. Hay que hacer más hincapié en trasladar que hacer ciclismo de una manera segura es posible y que se animen a practicarlo", apuntó.

A título personal, Ricardo Ten afronta esta temporada 2026 con las máximas expectativas para cumplir "los grandes objetivos" del Mundial de Carretera en Estados Unidos y el Campeonato del Mundo de Pista en Países Bajos. Porque el valenciano quiere "hacer un buen papel" especialmente en la crono del primer evento para la que se está entrenando "muy bien".

Sin embargo, el inicio de temporada no está siendo el deseado como consecuencia de el conflicto en Oriente Próximo. "Sabemos que está afectando mucho sobre todo por los enlaces internacionales. Tendríamos que acabar de llegar de la Copa del Mundo en Tailandia", lamentó pero sin perder la confianza. "Estamos preparándonos al máximo y en breve vienen las primeras Copas del Mundo. Las sensaciones son buenas y estas primeras competiciones van a decir cuál es el estado de forma y sobre todo el de los rivales", adelantó.

Justo este año es el ecuador del ciclo paralímpico entre Paris 2024 y Los Angeles 2028, una cita con la que Ten se muestra "ilusionado" para seguir agrandando su medallero, pero consciente de "lo difícil y complicado" que será clasificarse para ello. Por eso, a largo plazo pone el foco en otra competición que le ilusiona "muchísimo". "Los Juegos siempre son muy especiales, pero en 2023 se celebró el primer Súper Mundial de Ciclismo UCI en el que pudimos compartir pista con los ciclistas convencionales, una competición totalmente integrada", señaló.

"El siguiente se va a celebrar en el 2027, es una competición que solo se celebra cada cuatro años, justo antes de los Juegos, y yo creo que va a ser una motivación extra para llegar a ese Súper Mundial. Ya después va a quedar un 'añito' nada más para pensar en esos Juegos. Vamos a intentarlo y vamos a ver si somos capaces de llegar bien", incidió.

En la cabeza de Ricardo Ten esta cita paralímpica puede suponer su retirada del deporte profesional. "Veo ya complicado seguir después. Empezamos a tener ya una edad en la que cada vez recuperarnos nos cuesta más. El llegar al estado de forma óptimo que hace falta para poder rendir bien en esas competiciones cada vez es más complicado. Vamos a ver, intento estirar el chicle todo lo que pueda y mientras la salud nos acompañe y seamos competitivos, vamos a seguir", zanjó.

Finalmente, el exnadador ensalzó que la alianza continúe dos decenios después por el bienestar de los deportistas españoles destacando la "inclusión e integración" en todo momento. "Que un 'sponsor' tan potente como Sanitas apueste por igual por el deporte olímpico como el paralímpico es un paso muy grande", celebró.