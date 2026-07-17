Schmid le gana el pulso a Tejada y Pidcock roza el podio de la general del Tour

El ciclista suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha ganado este viernes la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Dole y Belfort sobre 205,8 kilómetros

El ciclista suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha ganado este viernes la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Dole y Belfort sobre 205,8 kilómetros - A.S.O.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El ciclista suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) ha ganado este viernes la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Dole y Belfort sobre 205,8 kilómetros, en una jornada con protagonismo para Los Vosgos y para un Ballon d'Alsace en el que nada pasó atrás pero, en la fuga, se seleccionó la escapada que quedó en un mano a mano del helvético con Harold Tejada (XDS Astana), mientras que el también fugado Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ascendió hasta la cuarta plaza de la general tras rozar el podio.

La larga fuga del día, integrada por cerca de 60 corredores y con nombres de primer nivel como Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Valgren, Marc Hirschi, Julian Alaphilippe, Ben Healy, Alex Aranburu, Magnus Cort, Ion Izagirre o el propio Pidcock, llegó a disponer de casi nueve minutos de ventaja sobre el pelotón.

En el histórico Ballon d'Alsace, primer puerto que se ascendió en la historia del Tour, Pidcock endureció la subida con varios ataques que redujeron el grupo delantero a una decena de unidades, mientras el maillot verde Mads Pedersen (Lidl-Trek) firmó un esfuerzo titánico, primero para puntuar en el esprint intermedio y después para vaciarse al servicio de su equipo intentando defender la posición de Mattias Skjelmose en la clasificación general.

Ya en el descenso y camino de Belfort, Schmid y Tejada lanzaron el ataque definitivo a 16 kilómetros de meta y abrieron un hueco que resultó insalvable. El colombiano llegó a la recta final llevando la iniciativa e incluso se santiguó antes del desenlace, pero el suizo, más rápido sobre el papel y en la carretera, esperó paciente a rueda para rematar el trabajo con un esprint limpio, sin cambios de trayectoria y cada uno defendiendo su línea, logrando así una victoria de prestigio.

Por detrás, el grupo perseguidor reaccionó demasiado tarde. Kévin Vauquelin trató de enlazar en solitario sin éxito y Pidcock, elegido corredor más combativo de la jornada tras mostrarse siempre ofensivo, volvió a acelerar en los últimos metros para ser tercero, apenas dos segundos después de los vencedores. La falta de entendimiento entre perseguidores como el propio británico, Tim Wellens o Vauquelin, más pendientes de probar fortuna individualmente que de colaborar, terminó por condenar sus opciones de disputar la etapa.

Mientras tanto, en el grupo de favoritos no hubo ataques entre los aspirantes al maillot amarillo. El UAE Team Emirates-XRG controló la situación en torno al líder Tadej Pogacar, con la colaboración puntual de Lidl-Trek y, especialmente en el tramo final, de Red Bull-BORA-hansgrohe, cuyo trabajo permitió limitar la diferencia a 7:32 y salvar por apenas nueve segundos la tercera plaza de Remco Evenepoel en la clasificación general.

Pidcock, que llegó a ocupar virtualmente incluso el segundo puesto de la general durante buena parte de la jornada, se quedó finalmente cuarto de la general, a solo nueve segundos del belga, aunque culminó una brillante escapada que le permitió escalar seis posiciones y situarse a 4:15 del liderato de Pogacar.

Este sábado, la decimocuarta etapa llevará al pelotón de Mulhouse a Le Markstein tras 155,3 kilómetros en una de las jornadas más exigentes de esta segunda semana, en unos Vosgos que volverán a sorprender si la velocidad sigue siendo tan alta.

Los corredores afrontarán un encadenado de puertos con casi 3.800 metros de desnivel acumulado, incluyendo el Grand Ballon, el Col du Page, de nuevo el histórico Ballon d'Alsace y el exigente ascenso al Haag, antes de una subida final a Le Markstein que, tras un circuito de continuo sube y baja, volverá a poner a prueba a los aspirantes al maillot amarillo y ofrecerá una nueva oportunidad para que los favoritos de la general vuelvan a medir sus fuerzas.