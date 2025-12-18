La selección de ciclismo paralímpico pasa pruebas de valoración y rendimiento de cara a 2026

El ciclista español Alfonso Cabello realizando las pruebas. - RFEC

La Selección Española de Ciclismo Paralímpico se han sometido a distintas pruebas de valoración y rendimiento bajo el objetivo de establecer un control sobre los deportistas, su estado de salud, y conocer el punto en el que se encuentran de cara a la temporada 2026.

Del 14 al 18 de diciembre, el centro i-Shape de la Universidad Europea de Madrid, un centro multidisciplinar llamado a convertirse en un referente en la evaluación, el entrenamiento y la optimización del rendimiento físico, albergó un encuentro con algunos de los mejores ciclistas paralímpicos del país.

Por las instalaciones de la Universidad Europea pasaron durante toda la semana un total de 19 ciclistas, entre los que se encuentran campeones paralímpicos como Ricardo Ten, Alfonso Cabello o Sergio Garrote y múltiples medallistas en mundiales como Manuela Vos, Gonzalo García Abella, Pablo Jaramillo o Maurice Eckhard.

Todos ellos se sometieron a distintas pruebas con las que se estudió su composición corporal y metabolismo basal. Además, se realizó un estudio cardiológico para descartar afectaciones cardíacas, y se sometieron a una prueba de esfuerzo con gases para ver el VO2 max, cantidad máxima de oxígeno (en mililitros) que tu cuerpo puede consumir por minuto por kilogramo de peso corporal durante un ejercicio intenso, y determinar así sus umbrales.

La seleccionadora nacional, Begoña Luis Pérez, afirmó que en estas jornadas realizan "diferentes valoraciones de rendimiento y de salud". "La recepción por parte de los ciclistas es positiva. En la Federación nos preocupamos por la salud de nuestros ciclistas y es muy necesario hacer este tipo de seguimiento", añadió.

Por su parte, el director del i-Shape de la Universidad Europea de Madrid, Javier García Manzano, subrayó que esta concentración no solo miden datos. "Ayudamos a que deportistas de élite y sus equipos tomen mejores decisiones sobre la carga de entrenamiento, la recuperación y la planificación de la temporada, siempre con la salud como prioridad", concluyó.