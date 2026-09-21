La selección de ciclismo paralímpico preparará en el velódromo de Anadia el Mundial de Pista

Archivo - Alfonso Cabello durante los Juegos Paralímpicos de París - DAVID RAMÍREZ/CPE - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo paralímpico realizará del viernes 25 de septiembre al viernes 2 de octubre una concentración en el velódromo de Anadia (Portugal) con el objetivo de ultimar su preparación para el Campeonato del Mundo de Pista, que se celebrará del 28 de octubre al 1 de noviembre en Apeldoorn (Países Bajos).

Según informó este lunes la RFEC, Ricardo Ten, Maurice Eckhard, Eduardo Santas, Julio Enrique Bermejo, Alfonso Cabello, Pablo Jaramillo, Ander Albizu, Imanol Arriortua, Noel Martín e Isabel Yinghua Hernández son los ciclistas escogidos por la seleccionadora nacional Begoña Luis Pérez para trabajar en esta concentración.

Esta permitirá al combinado nacional "desarrollar un bloque específico de trabajo orientado a las diferentes disciplinas que formarán parte del programa mundialista", apuntó la federación. Las sesiones estarán destinadas tanto a la preparación de las pruebas individuales como colectivas, con especial atención a disciplinas como el kilómetro, la velocidad, la eliminación, el scratch y la velocidad por equipos.