La selección española de BTT cerrará el 2025 con una concentración en Alicante. - RFEC

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de BTT celebrará del 1 al 5 de diciembre su última actividad de la temporada 2025 en una concentración en Alicante que tendrá como objetivo realizar diversas valoraciones fisiológicas y un intenso trabajo de técnica en el 'Bike Park' de La Fenasosa.

A través de un comunicado, la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) confirmó que al frente de la concentración estará la seleccionadora nacional, Anna Villar, que contará con un grupo de 15 ciclistas entre los que se encuentran varios corredores cadetes que el año que viene disfrutarán de su primer año en la categoría júnior y que con esta actividad podrán ir introduciéndose en la dinámica del equipo nacional.

Mónica Estrada, Lidia Benedito, Lorena Patiño, Guillermo Parrado, Esteban Martín, Oihan Alemán, Irene García, Aina Sánchez, Iker Pérez, Laia Rodríguez, Xavi Vidal, Carolina Casares, Pablo Rodríguez Romo, Marta Cano y Estibaliz Sagardoy serán los 15 corredores que acudirán a Alicante para participar en la concentración.

Durante los cinco días de estancia realizarán un importante trabajo de técnica en el Bike Park de La Fenasosa y posteriormente se realizarán análisis en vídeo para pulir diferentes aspectos. Además, a nivel fisiolófico, se efectuarán valoraciones antropométricas, pruebas incrementales de lactato, fuerza y salto y formaciones en psicología y prevención de lesiones.