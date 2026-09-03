La selección española de ciclismo en pista preparará del 7 al 12 de septiembre en Valencia el próximo Mundial

Sebastián Mora, durante una competición. - RFEC

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo en pista llevará a cabo del 7 al 12 de septiembre en Valencia una concentración con el grupo de fondo masculino destinada a continuar preparando el próximo Campeonato del Mundo, programado del 14 al 18 de octubre en Shanghái (China).

Juan Peralta, seleccionador, y Javier Zahonero, coordinador de pista, trabajarán esas seis jornadas con ocho corredores de nivel élite/sub-23: Eric Igual, Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Xavier Cañellas, Joan Martí Bennassar, Francesc Bennassar, Sebastián Mora y Mario Anguela.

"La concentración permitirá al cuerpo técnico realizar diferentes valoraciones individuales del estado de forma de los convocados y analizar su respuesta a intensidades propias de competición", indicó este jueves la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en una nota.

"El trabajo estará orientado especialmente a seguir avanzando en la persecución por equipos masculina, con sesiones específicas destinadas a mejorar la sincronización del bloque y a determinar las posiciones que ocuparán los corredores de cara al Campeonato del Mundo", subrayó la nota.

"Durante los entrenamientos se alternarán además trabajos de fuerza, cadencia, velocidad y resistencia, con el objetivo de obtener una valoración completa de cada ciclista y continuar afinando la preparación colectiva antes de afrontar la cita mundialista", añadió el comunicado.

Por último, ese texto de prensa aclaró que "esta concentración constituirá un nuevo paso dentro del proceso de preparación y selección del bloque que representará a España en el Campeonato del Mundo de Shanghái, donde el equipo nacional buscará trasladar a la competición el trabajo desarrollado a lo largo de toda la temporada".