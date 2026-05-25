La sexta edición de Kilómetro 0 reunirá a un centenar ciclistas que cubrirán el trayecto Madrid-Andorra

El exciclista Miguel Silvestre posa junto a su bicicleta. - COMUNICACIÓN KILÓMETRO 0

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de la prueba ciclista de resistencia Kilómetro 0 ha lanzado su nuevo desafío deportivo, el cual va a unir las ciudades de Madrid y Andorra en un trayecto de 724 kilómetros que los participantes deberán completar en un tiempo máximo de 100 horas y que ha sido promovido por el exciclista y aventurero Miguel Silvestre.

El deportista ha promovido un año más esta iniciativa de resistencia y ha manifestado que el verdadero reto de la experiencia consiste en atravesar los procesos de cambio personal más allá del mero hecho de recorrer kilómetros.

Silvestre, quien ha rechazado ser identificado bajo etiquetas como la de entrenador o 'coach', ha enfocado su labor en acompañar a las personas en momentos de transformación y en prestarles ayuda para detectar sus debilidades y alcanzar sus objetivos individuales.

La organización del evento ha confirmado que la salida oficial va a tener lugar el próximo 26 de mayo a las 6.00 horas desde la Puerta del Sol de Madrid, el epicentro simbólico elegido para dar el inicio a la marcha. Los participantes tendrán que gestionar el desarrollo de las etapas de manera totalmente libre, aunque la previsión compartida por la dirección es que la gran mayoría de los ciclistas inscritos complete el recorrido total dividiendo el trayecto en cuatro etapas diferenciadas.

Se ha limitado el número de plazas a un centenar de ciclistas, quienes se van a retar a sí mismos en una cita que busca poner a prueba tanto la capacidad física como la fortaleza mental de cada uno de los integrantes.

La dirección técnica de la prueba ha señalado que en esta ocasión la principal dificultad de la ruta no va a estar determinada por la altitud geográfica del recorrido, sino por las condiciones de soledad y por el intenso calor que caracterizan el paso por el Desierto de los Monegros.

Asimismo, Silvestre ha recordado que esta filosofía de superación ante escenarios extremos e imprevisibles la ha trasladado previamente a otros ámbitos, como su labor de dirección deportiva en Nepal o el apoyo a personas con discapacidad intelectual en carreras de montaña.

Mientras los cien ciclistas inscritos ultiman los detalles de su preparación para iniciar la marcha desde la capital española, el promotor de la iniciativa ya ha comenzado a planificar el siguiente desafío para futuras ediciones.

La organización ha remarcado que cada meta alcanzada en este tipo de pruebas de ultrafondo no representa el final de un camino, sino que constituye el inicio de una nueva transformación para todas las personas que se involucran en el proyecto.